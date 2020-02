De doopsgezinde predikant ds. G. G. Schepperle (80) is zaterdag overleden.

George Gerrit Schepperle werd op 25 oktober 1939 in Winterswijk geboren. Hij studeerde theologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en aan het Doopsgezind Seminarie. In 1966 werd hij predikant op Terschelling. Daarna stond hij in Zwolle (1978, vanaf 1989 gecombineerd met Kampen), tot zijn emeritaat in 1999.