In veel gemeenten moet de doopsbediening vanwege de coronacrisis uitgesteld worden. Hoe ingrijpend is dat? Drie predikanten reageren.

In de christelijke gereformeerde kerk te Middelharnis is dit jaar tot nu toe één kindje geboren, een meisje. Ze kon nog gedoopt worden voordat de coronamaatregelen van kracht werden. Ds. G. R. Procee, predikant van de gemeente: „We hebben dus nog niet het probleem gehad dat de doop niet door kon gaan. Wel zijn er op dit moment verschillende zusters van de gemeente in verwachting.”

De heilige doop mag niet nodeloos worden uitgesteld, zegt ds. Procee. „Toch is het, gezien de huidige omstandigheden, begrijpelijk en noodzakelijk dat de doopsbediening uitgesteld wordt. Het is ook niet zo’n probleem om de bediening van de doop uit te stellen. Een kind is een verbondskind, omdat het uit gelovige ouders geboren wordt. Een kind wórdt geen verbondskind door de bediening van de doop. De doop bevestigt alleen het feit dat dit kind een verbondskind is. De genadige toezeggingen van God gelden voor dit kind, ook voordat het gedoopt is. Als wij nu de doop moeten uitstellen, dan is dat niet tegen de Schrift. Wij moeten ook de overheid gehoorzamen. Het is maar een tijdelijke maatregel. De doop is echter wel zeer waardevol. Daarin betuigt en verzegelt God dat Hij dit kind aanneemt tot Zijn eigen kind. God de Zoon betuigt en verzegelt dat Hij dit kind wast in Zijn bloed en de zonden dat kind niet toerekent. En God de Heilige Geest betuigt en verzegelt dat Hij gewillig is om in het hart van dat kind te werken, en om toe te eigenen hetgeen dat kind in Christus heeft.”

Baptisterium

In de gereformeerde gemeente te Terneuzen werd op 10 maart een kindje geboren. Het is nog niet gedoopt. Ds. J. B. Zippro, predikant van de gemeente: „Als deze situatie lang duurt, denk ik toch aan een doopsbediening met een enkele ambtsdrager, koster, organist, doopouders en predikant. Maar we hopen, bidden en wachten op betere tijden. De Heere ontferme Zich.

Ik lees in artikel 56 van de Dordtse Kerkorde: „Het verbond Gods zal aan de kinderen der christenen met de Doop, zo haast als men de bediening deszelve hebben kan….” Onze vaderen hebben het gevaar van overschatting van de doop beseft en zich dus verzet tegen de praktijk van de nooddoop in de Rooms-Katholieke Kerk. De kinderdoop valt niet samen met de zaligheid. Anderzijds wilden zij ook geen onderschatting van de doop. Daarom wezen ze onnodig uitstel van de doop af. Vandaar de woorden in de DKO: „zo haast als men de bediening hebben kan.””

Ds. Zippro: „Je zou je kunnen afvragen of de doop niet in kleine kring kan plaatsvinden – desnoods in een zaaltje van de kerk? In de Vroege Kerk vond de doop plaats in een baptisterium, niet in de grote kerkruimte dus.

Anderzijds, de DKO zegt maar liefst twee keer dat de bediening van de doop moet plaatsvinden in een dienst waar ook het Woord verkondigd wordt. Onze vaderen hebben dus grote waarde gehecht aan de band tussen de bediening van Woord en sacrament.”

Pijnlijk

In de gereformeerde gemeente in Nederland te Arnemuiden worden ieder jaar gemiddeld zo’n tien kinderen geboren. Op de avond van eerste paasdag zou aan twee kinderen van de gemeente de heilige doop zijn bediend. De bediening van de doop is echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Ds. M. Krijgsman, predikant van de gemeente, vindt het pijnlijk dat het sacrament niet bediend kon worden. „Als we een oprecht besef van onze persoonlijke, kerkelijke en landelijke schuld zouden mogen hebben, moeten we bekennen dat het een wonder is dat de Heere ons de prediking van Zijn Woord nog gelaten heeft. Toch is het erg pijnlijk dat de heilige sacramenten in het midden van de gemeente niet bediend kunnen worden. Wat een aangrijpende sprake gaat hiervan uit. Dat we dat toch ter harte zouden nemen en ons voor God verootmoedigen. Gods Woord leert ons immers: „Vernedert u onder Zijn krachtige hand, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. De waarde van de doop kan niet beter worden samengevat dan zoals dat gedaan wordt in ons doopsformulier. Kort samengevat: Door middel van de heilige doop betuigt en verzegelt een Drie-enig God aan al Zijn kinderen de afwassing van al hun zonden door Jezus Christus. De getrouwe en onveranderlijke Verbonds-Jehova zweert dat Hij Zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig aan Zijn Verbond zal blijven gedenken.”

„Bedien doop alleen bij uitzondering”

Binnen de huidige overheidsmaatregelen heeft de kerk grondwettelijk gezien het recht op een eigen invulling van de eredienst waarbinnen de doop bediend en het heilig avondmaal gehouden kan worden. De vraag is echter of het verstandig is om als kerk de grenzen op te zoeken, zegt Daniëlle Woestenberg van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO raadt aan om alleen in uitzonderingssituaties, zoals bij ernstige ziekte van een (groot)ouder of kind, de doop te bedienen.