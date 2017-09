Doodstraf voor zeven Egyptenaren wegens onthoofden kopten in Libië

Een rechtbank in de Egyptische hoofdstad Caïro heeft onlangs zeven mannen ter dood veroordeeld. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de onthoofding van 21 koptische christenen in Libië, in 2015.

Dat meldde de Egyptische krant Ahram Online deze week. De zeven zouden zich hebben aangesloten bij een afdeling van terreurbeweging Islamitische Staat in Noordwest-Egypte.

De onthoofding van de kopten op een strand in Libië werd op video vastgelegd. De beelden schokten de wereld.

Van de zeven verdachten zijn er drie bij verstek veroordeeld; zij zijn nog op de vlucht. Dertien anderen worden op 25 november berecht. De zeven worden tevens verantwoordelijk gehouden voor diverse aanslagen in Egypte.

