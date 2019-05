Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus Verzekeringen in Rosmalen betaalt aan zijn leden 23 procent van de voor 2018 ingelegde premies terug.

Dat is een totaalbedrag van 6,1 miljoen euro. De teruggave is lager dan gebruikelijk vanwege onder meer enkele zeer grote schades, zo meldde Donatus vrijdag op basis van zijn jaarverslag over 2018. Zo waren er grote kerkbranden in Limmen en Bovenkerk.