Donatus betaalt leden 15,1 miljoen euro terug

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus Verzekeringen in Rosmalen betaalt aan zijn leden 40 procent van de voor 2018 ingelegde premies terug.

Dat meldde Donatus onlangs op basis van zijn jaarverslag over 2019. Het gaat om een totaalbedrag van 15,1 miljoen euro. De teruggave is hoger dan vorig jaar, toen ging het om 6,1 miljoen euro, vanwege de goede beleggingsresultaten. De schades in 2019 vielen 600.000 euro lager uit dan in 2018. Er waren twee grote branden van rooms-katholieke kerken in Hoogmade en Hengelo.