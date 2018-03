Dominee Rhenoy wil weer aan de slag na aanval

Dominee Ebi Wassenaar, die op 21 november in de kerk van Rhenoy werd neergeslagen, hoopt met Pasen weer in haar kerk te zijn. De 64-jarige vrouw zit als gevolg van de aanval in een elektrische rolstoel, omdat ze halfzijdig verlamd is geraakt. Desondanks hoopt ze weer dominee voor haar gemeente te kunnen zijn, zo meldt scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) woensdag.

De rechtbank in Arnhem begint op 27 maart aan het proces tegen de verdachte pianostemmer uit Tricht, die door het Openbaar Ministerie van poging tot moord wordt verdacht. Deze man is er volgens zijn advocaat ook nog steeds slecht aan toe. Kort voor de dominee zwaargewond in haar kerk werd gevonden, trof de politie de man ineengezakt aan op straat in Wadenoyen. Later die dag is hij gearresteerd omdat hij de dominee met een hard voorwerp op haar hoofd zou hebben geslagen.

Wassenaar verblijft al een poos in een revalidatiecentrum. Ze kan slechts beperkt staan. „Soms heb ik nare flashbacks, maar het meeleven van zoveel mensen raakt me diep”, laat ze weten.