Dominee Nico ter Linden overleden

De Amsterdamse dominee Nico ter Linden is op 81-jarige leeftijd overleden. De gepensioneerde voorganger was vanaf 1975 bijna twintig jaar de predikant van de protestantse Westerkerk in Amsterdam. Ter Linden was al geruime tijd ziek. Zijn overlijden werd door familie bekendgemaakt.

Ter Linden werd geboren in Amersfoort in 1936. Naast voorganger was Ter Linden ook schrijver van meerdere boeken en was hij columnist van dagblad Trouw. Ook maakte hij het televisieprogramma Op verhaal komen in de Wester voor de NCRV.

Nico ter Linden, de dominee van het verhaal

Ter Linden was de jongere broer van dominee Carel ter Linden (84). Carel was predikant van de Kloosterkerk in Den Haag en daarmee feitelijk huispredikant van het Koninklijk Huis. Hij zegende onder meer het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima kerkelijk in en deed hij dat ook bij de huwelijken van de prinsen Johan-Friso en Constantijn.

---

Lees ook in Digibron:

Ter Linden ontkracht profetie - Deel vier van “Het verhaal gaat” verschijnt in oplage van 30.000 (Reformatorisch Dagblad, 13-10-2000)

Ds. Ter Linden ontmantelt een Messiaanse profetie - Derde deel van “Het verhaal gaat..” gepresenteerd (Reformatorisch Dagblad, 29-09-1999)

“Kerks en niet-kerks spul leest mijn hervertellingen” - Ds. Ter Linden voltooit deel 2 van “Het verhaal gaat...” (Reformatorisch Dagblad, 25-03-1998)

Ds. Ter Linden wil de Bijbel hervertellen - Drewermann is belangrijke inspiratiebron (Reformatorisch Dagblad, 22-10-1996)

Een dominee die z’n vak niet kende - Predikant en auteur ds. Nico ter Linden: ,,Wie mijn opvattingen te ver vindt gaan, mag rustig een ander stekje opzoeken” (Reformatorisch Dagblad, 08-09-1995)