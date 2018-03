Doden en gewonden bij blikseminslag kerk

Bij een blikseminslag in een kerk in het zuiden van Rwanda zijn zeker 16 doden en 140 gewonden gevallen. Dat zegt de gouverneur Rose Mureshyankwano van de regio waarin de kerk zich bevindt.

Van de gewonden die de dienst in de kerk van de zevendedagsadventisten bijwoonden zijn er nog twee in levensgevaar. De meeste gewonden konden na behandeling naar huis.

Het komt in Rwanda regelmatig voor dat mens en dier getroffen worden door de bliksem. Ook afgelopen vrijdag kwam bij een soortgelijk incident een student om het leven toen de bliksem insloeg op een groep van achttien mensen. Vorig jaar oktober was het dodelijkste ongeluk sinds jaren toen achttien mensen dodelijk werden getroffen in het Oost-Afrikaanse land.