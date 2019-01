Dode bij brand in theologische faculteit Boedapest

In het Ráday Collegium in Boedapest, de theologische faculteit van de Hongaarse Hervormde Kerk, heeft woensdagavond een grote brand gewoed. Daarbij is één dode gevallen.

De brand ontstond rond 21 uur in een gedeelte van de faculteit met studenten- en gastenkamers, berichten diverse Hongaarse media. Ruim tachtig studenten moesten worden geëvacueerd. Zij zijn opgevangen in een nabijgelegen lutherse kerk.

Op de derde verdieping van het college vond de brandweer een lichaam. Over de identiteit van de persoon is nog niets bekend. Vermoed wordt dat het een gast betreft. De bisschop van de faculteit, Szábo István, riep woensdagavond via Facebook alle studenten op om een sms naar hem te sturen als zij in veiligheid waren.

Ook de omliggende appartementen werden ontruimd. Rond middernacht was de brandweer de brand meester. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Aan de Radayfaculteit studeren 130 personen. Zij verblijven in appartementen in een apart gedeelte van het gebouw. Niet alle studenten waren woensdagavond aanwezig, omdat velen naar huis waren gegaan in verband met de examenperiode. In het gebouw bevindt zich verder het bisschoppelijk bureau, archieven, twee bibiotheken en een Bijbelmuseum. Volgens de laatste berichten zijn deze vertrekken gespaard.

De Rádayfaculteit, die bijna 165 jaar bestaat, leidt samen met de faculteiten in Sárospatak, Debrecen en Pápa, predikanten op voor de ruim 1400 (wijk)gemeenten van de Hongaarse Hervormde Kerk. Na de Wende werd de opleiding geïntegreerd in de gereformeerde Gáspár Károly Universiteit. De faculteit onderhoudt nauwe contacten met Nederlandse kerken en theologische faculteiten. De Amsterdamse emeritus hoogleraar prof. dr. A. van de Beek en oud-secretaris van de Gereformeerde Bond dr. ir. Jan van der Graaf ontvingen een eredoctoraat aan de universiteit.