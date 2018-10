Dochter Pakistaanse Asia Bibi:  Ik vertrouw erop dat ze vrijkomt

De Pakistaanse christin Asia Bibi zit al jaren gevangen op beschuldiging van „lastering” van de profeet Mohammed. Voor haar dreigt de doodstraf. De familie is echter vol vertrouwen op een goede afloop.

Asia Bibi werd in 2010 ter dood veroordeeld. Sindsdien verblijft ze alleen in een dodencel, omdat ze beschermd moet worden tegen andere gevangenen. Wordt haar beroepszaak een dezer dagen door het hooggerechtshof afgewezen, dan zal ze in Pakistan de eerste zijn die wegens blasfemie terechtgesteld wordt.

Eisham Ashiq, de 18-jarige dochter van Asia Bibi, blijft hopen op en geloven in de vrijlating van haar moeder. „Ik vertrouw erop dat God haar zal bevrijden”, zei ze onlangs tegenover de Britse krant Daily Mail. Eisham maakte met haar vader Ashiq Masih een reis door Engeland, georganiseerd door de rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. De reis is bedoeld om aandacht te vragen voor Asia Bibi.

Eisham mist haar moeder erg, zei ze tegen Daily Mail. „Er is geen dag geweest waarop ik niet bad om haar thuiskomst.” Onlangs bezocht ze haar moeder. Het weerzien mocht slechts twintig minuten duren en had plaats onder toezicht van bewakers.

Tegenstrijdig

Asia Bibi werd in 2009 aangeklaagd door arbeiders op de boerderij waar ze werkte. Volgens hen had Bibi aan moslimcollega’s water aangeboden. Dezen hadden het aanbod geweigerd, omdat een christin en een moslima niet uit dezelfde beker mogen drinken, en het christendom beledigd. Toen zou Asia Bibi hebben gezegd: „Ik geloof in Jezus Christus, Die aan het kruis stierf voor de zonden van de mensheid. Maar wat heeft jullie profeet Mohammed gedaan om de mensheid te redden?” Daarop hadden de vrouwen haar bij een plaatselijke imam van blasfemie beschuldigd. Hun verklaringen werden door Bibi’s advocaten achteraf echter tegenstrijdig bevonden.

Kort daarna werd Asia Bibi in haar huis mishandeld door een onbekende. De politie redde haar weliswaar, maar nam haar daarna gevangen vanwege de beschuldigingen. Het gebeuren leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging en steunacties.

Mocht Asia Bibi vrijgelaten worden, dan zal verder leven in Pakistan voor haar veel te gevaarlijk zijn.

De Vereniging van Britse Pakistaanse Christenen (BPCA) zegt daarom met klem dat elk westers land bereid moet zijn om haar en haar gezin asiel te verlenen.

