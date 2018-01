Dissident Bob Fu fel tegen deal RKK en China

De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) moet zich schamen voor het plan om tot een vergelijk te komen met de Chinese overheid over de zeggenschap over rooms-katholieken in China.

Dat meent de Chinese dissident Bob Fu, die in ballingschap in de Verenigde Staten woont. De voorman van mensenrechtenorganisatie China Aid reageerde woensdag via berichtendienst Twitter fel op informatie over een ophanden zijnde deal tussen de RKK en de Chinese overheid.

Waarnemers stellen dat de kerk als gebaar van goede wil twee Chinese bisschoppen heeft gevraagd om af te treden. Daarmee zou de weg gebaand moeten worden voor een overeenkomst tussen China en de RKK.

Fu meent dat de kerk zich verre moet houden van China, omdat het regime christenen de laatste jaren steeds heviger vervolgt.

