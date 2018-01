Discussie in Duitse deelstaat Nedersaksen over vrije dag op 31 oktober

In Duitsland is discussie gerezen over het voorstel van de minister-president van de Duitse deelstaat Nedersaksen om van 31 oktober, Hervormingsdag, een jaarlijkse vrije dag te maken.

Dat meldde de Nordwest-Zeitung dinsdagochtend.

Minister-president Stephan Weil deed zijn voorstel op een bijeenkomst van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Duitsland. In 2017 was Hervormingsdag in heel Duitsland een vrije dag, omdat toen de vijfhonderdste verjaardag van de Reformatie werd gevierd.

Zowel van joodse als van rooms-katholieke zijde is er forse kritiek op het plan van minister-president Weil. Van joodse zijde zijn er bezwaren vanwege de discriminerende uitlatingen van Maarten Luther over de joden. Rooms-katholieken stellen kritische vragen over de status van een vrije Hervormingsdag. Bisschop Bode van Osnabrück vindt dat een vrije dag voor het gehele land een gemeenschappelijk doel zou moeten dienen. Bode vraagt zich af of alle Duitsers elkaar kunnen vinden in het belang van een vrije Hervormingsdag.

In 2012 pleitte dr. Nikolaus Schneider, raadsvoorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland, al voor Hervormingsdag als officiële feestdag.