Directeur Timotheos Malawi op non-actief

De directeur van Timotheos Foundation in Malawi, J. W. Akster, is op non-actief gesteld. Dat maakte Stichting Timotheos vrijdag bekend.

Reden is dat tegen Akster een onderzoek is ingesteld door de Malawische justitie, zo meldde het bestuur van Stichting Timotheos. Hij zit in voorlopige hechtenis.

J. W. Akster uitgezonden naar Malawi

Ds. H. Lassche, voorzitter van Stichting Timotheos, wil desgevraagd niet ingaan op de vraag waarom Akster is aangehouden. Hij verwijst naar het persbericht dat de stichting opstelde. „We werden woensdag volkomen verrast door dit bericht uit Malawi”, zegt ds. Lassche daarin. „We zijn nog niet goed op de hoogte van alle details van de beschuldiging. Op dit moment kunnen we de gevolgen hiervan nog niet overzien. We proberen via de beschikbare communicatiemiddelen zo goed mogelijk te overleggen met het bestuur ter plaatse en hen, waar nodig, te ondersteunen.”

Wim Akster in Malawi aan de slag voor Timotheos Foundation

Het bestuur zegt in het persbericht toe „volledig mee te werken aan het onderzoek en treft maatregelen om de continuïteit van de projecten te waarborgen.”

Akster ging in 2011 aan de slag voor de Malawische stichting Timotheos Foundation.