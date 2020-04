Directeur Timotheos Malawi op borgtocht vrij

W. Akster, de vorige week op non-actief gestelde directeur van Timotheos Foundation in Malawi, is dinsdag op borgtocht vrijgelaten.

Tegen Akster is een aanklacht van seksueel overschrijdend gedrag ingediend, liet de Nederlandse Stichting Timotheos donderdag weten. „Op dit moment wordt de ingediende aanklacht verder door de Malawische justitie onderzocht.” Akster bevindt zich niet op het terrein van Timotheos, maar elders, meldde de stichting verder.

Intussen worden alle lopende activiteiten behartigd door het managementteam van Timotheos Foundation in Malawi, aldus Stichting Timotheos. „Er wordt extra ondersteuning vanuit Nederland geboden. Hiervoor is de hulp van een externe adviseur ingeroepen. Verder wordt omgezien naar iemand in Malawi, die tijdelijk de taken van de heer Akster ter plekke kan overnemen.”

De stichting vraagt „in deze moeilijke situatie uw gebed voor allen die betrokken zijn. Het is onze hoop dat het werk onder de kinderen en allerarmsten in Malawi zoveel mogelijk voort kan gaan. Dit geldt ook voor de maatregelen die genomen worden in verband met de coronacrisis.”

