Directeur Agapè: Wat was ik verkeerd bescheiden

Moet je om te evangeliseren haarfijn de Bijbel kunnen uitleggen? Zeker niet, zegt Duurt Vonck, directeur van stichting Agapè die vijftig jaar bestaat. „Evangelisatie is vooral contact maken, luisteren. Een theologische discussie verbloemt wat er in je hart leeft.”

Een missionaire organisatie in de bossen van Driebergen. Directeur Duurt Vonck lijkt zich er haast voor te willen verontschuldigen. De afgelopen drie jaar was Agapè gehuisvest vlakbij het centrum van Amersfoort, maar die kantoorruimte werd gesloopt. Eind november 2018 verhuisde de stichting daarom naar de Beukenhorst in Driebergen, een terrein waar diverse organisaties zijn gehuisvest die zich bezighouden met evangelisatie.

Vonck geeft een korte rondleiding langs de vier afdelingen van Agapè. Athletes in Action is voor veel mensen de bekendste. Het is een beweging die door middel van sport het Evangelie wil verspreiden. Dan is er nog StudentLife, gericht op studenten, IkzoekGod.nl, die via internet mensen wil bereiken met het Evangelie en Gain, die hulp verleent in binnen- en buitenland.

Geloven-groeien-gaan is het motto van Agapè. Wat bedoelt u daarmee?

„Alles bij Agapè is erop gericht om datgene wat iemand ontdekt en geleerd heeft over God, door te geven aan anderen. We zijn niet de club van experts, van evangelisten die weten hoe het zit, maar wij willen vanuit onze eigen ervaring mensen activeren om het Evangelie door te geven. Want evangeliseren is niet weggelegd voor een paar mensen met een speciale gave. Die opdracht geldt voor iedereen.”

Hoe doe je dat, het Evangelie uitdragen in een postchristelijke samenleving?

„Evangelisatie begint bij het hebben van een intentie of verlangen om Gods liefde zichtbaar te maken. Om vervolgens het Evangelie te delen in je eigen omgeving met de gaven die je hebt. Gebed om de hulp van de Heilige Geest is daarbij onmisbaar. We kunnen oneindig veel praten en uitleggen, maar alleen de Geest brengt mensen tot bekering.

Concreet betekent dit dat je God vraagt: Waar brengt U mij vandaag? Hoe kan ik op die plek iets van U laten zien? Een christen mag weten dat waar hij gaat, God met hem meegaat. Daarom is het werk van Agapè sterk gericht op aanwezig zijn. Door te sporten en te eten met jongeren, er voor hen te zijn, ontstaat er al snel gelegenheid om het Evangelie te delen.”

Agapè ontwikkelt trainingen, past dat wel bij evangelisatie?

„Wij krijgen veel vragen van christenen die het lastig vinden om aansprekend en kort te vertellen wat het Evangelie inhoudt. Daarom hebben wij een aantal trainingen ontwikkeld om mensen daarbij te helpen, zoals The Four. In deze training staat een armbandje met vier symbolen centraal dat mensen kan helpen om het Evangelie op een eenvoudige manier uit te leggen. Bij onze bewegingen StudentLife en Athletes in Action kunnen studenten en jongeren in de praktijk leren om te evangeliseren. Ze gaan de wijk in of de campus op of mee met een van de outreaches naar het buitenland.”

Hoeveel openheid is er voor het Evangelie?

„Wanneer mensen zich gezien voelen en oprechte interesse proeven, is er grote openheid om over zingeving en het Evangelie te praten. De belangrijkste basis voor evangelisatie is relatie, daar geloof ik heel sterk in.

Het Evangelie zelf is ook relationeel. Het gaat om het leren kennen van de God Die jou al kent. Uit onderzoeken blijkt dat er gemiddeld zeven jaar en dertig tot veertig contactmomenten zitten tussen het moment dat mensen voor het eerst het Evangelie horen en ze tot geloof komen.

Onder studenten merken wij een grote openheid om gesprekken te voeren over zingeving. Meer dan 80 procent staat daar positief tegenover. Ik kom uit de tijd dat je als gelovige een beetje apart werd gevonden. Dat is nu anders. Veel studenten hebben geen christelijke achtergrond en hebben dus ook geen negatieve gevoelens bij God en geloof.

Ook op het internet merken we veel openheid. Wij bieden gratis cursussen aan over het christelijke geloof. Mensen kunnen zich daarvoor inschrijven en begeleiding krijgen van een e-coach. Jaarlijks hebben wij op deze manier met een paar duizend mensen contact over levensvragen en geloof. Ook zijn wij betrokken bij de website ik-wil-dood.nl. Via die site kunnen bezoekers doorlinken naar IkzoekGod.nl en in gesprek komen met onze e-coaches.”

Wat zijn de geestelijke vruchten van vijftig jaar Agapè?

„Een groot deel van ons werk zien wij niet. Wij rusten christenen toe om zelf te gaan evangeliseren en vormen slechts een schakel. Een mooi voorbeeld daarvan is mijn collega Jaap. Hij hoorde via een medestudente over het christelijke geloof, volgde uit nieuwsgierigheid de Alpha-cursus en kwam tot geloof. Momenteel is hij een van de leiders van StudentLife. En niet onbelangrijk: Die studente is later zijn vrouw geworden.”

In hoeverre spelen theologische begrippen als zonde en bekering een rol bij Agapè?

„We spreken in alles uitdrukkelijk over de liefde van God en zijn ook duidelijk over de gebrokenheid van deze wereld. Dat Jezus is gestorven om ons met God te verzoenen is de kern van het Evangelie. Dat staat bij ons als een huis. Het boeiende is dat niet-christenen een gesprek over zonde vaak helemaal niet als een probleem ervaren. Ze herkennen thema’s als schuld en schaamte in hun eigen leven. Veel mensen gaan onder deze gevoelens gebukt. De kerk is een van de weinige plekken waar daar nog eerlijk over wordt gesproken. Een open gesprek over zonde en schuld is een unieke kans om het goede nieuws van het Evangelie te delen.”

Hoe bent u betrokken geraakt bij Agapè?

„In 2003-2004 ben ik met Athletes in Action meegeweest naar Griekenland. De interkerkelijke samenwerking vanuit dezelfde missie sprak mij erg aan. Tijdens mijn predikantschap in Houten werkte ik met name met jongeren. Gesprekken met hen brengen je vaak terug naar de basis: Wat houdt het Evangelie in en wat betekent het voor je leven? Toen ik zag dat Agapè een nieuwe directeur zocht, heb ik gereageerd. Ik vind mezelf geen evangelist in hart en nieren, maar heb wel een groot hart voor het Evangelie. Agapè zoekt steeds weer naar manieren om mensen daarmee in aanraking te brengen. Dat spreekt mij aan.”

Welk aspect in uw werk spreekt u het meeste aan?

„Ik vind het ontzettend mooi om christenen uit dezelfde stad met elkaar te verbinden en samen een missionaire visie te ontwikkelen voor hun woonplaats. Op zeker vijftien plaatsen in Nederland zijn er zulke stadsbewegingen ontstaan. Ik geloof niet in acht kerken die elk met een eigen evangelisatiecommissie iets doen. Om zichtbaar te zijn als kerk, moet je optrekken met andere christenen. Alleen dan wordt het ene Lichaam van Christus in een woonplaats zichtbaar. Onze eenheid kan voor niet-christenen een reden zijn om te gaan geloven.”

Wat was het mooiste moment van uw loopbaan?

„Op een dag, ik was toen nog fulltime predikant, ging ik met mijn dochter naar de speeltuin. Ik had gebeden of God mensen op mijn pad wilde brengen. Ik liet mijn telefoon die keer bewust thuis. Op een bankje kwam ik in gesprek met een man. Hij vroeg me wat voor werk ik deed en toen zei hij dat hij iemand zocht met wie hij de Bijbel kon lezen. Ik schrok van deze snelle gebedsverhoring. Tegelijk maakte die me ook beschaamd. Ik dacht: Wat is het verlangen van mensen naar God groot. Wat ben ik vaak verkeerd bescheiden. En wat is God al veel in mensen aan het doen zonder dat wij het zien. De kerk wordt kleiner, maar God is nog even hard aan het werk als daarvoor. Wij hoeven alleen maar tegen Hem te zeggen: Ik sta ervoor open dat U mensen op mijn pad brengt. Zo ontspannen en uitdagend kan evangelisatie zijn.”

Waar staat Agapè over vijftig jaar?

„Ik hoop dat wij onszelf hebben opgedoekt, omdat kerken in steden en dorpen met elkaar optrekken in de verspreiding van het Evangelie. Dat zou het allermooiste zijn. Als het toch nodig is dat wij nog wat doen, dan wens ik dat Agapè een drijvende kracht blijft om mensen en kerken in beweging te zetten om het Evangelie te delen. Misschien niet via Athletes in Action of StudentLife, maar iets wat bij die tijd past.” Met een lach: „Via ruimtevaart en robots ofzo.”

Stichting Agapè rust vijftig jaar christenen toe

De interkerkelijke missionaire stichting Agapè werd vijftig jaar geleden opgericht door evangelist Jan Kits en zijn vrouw Nellie. Zij evangeliseerden onder studenten van de Universiteit Twente en organiseerden een landelijke gebedsdag.

Al snel ontstond er een landelijke evangelisatiebeweging met acties, waaronder de verspreiding van het huis-aan-huismagazine Er is Hoop. In de jaren daarna ontwikkelde de stichting allerlei evangelisatiemateriaal en ontstond de jongerenbeweging Discovery. Veel christenen volgden toerustingscursussen, zoals de Grote Opdracht-school en Aanstekelijk christen, om in hun eigen omgeving te evangeliseren.

Anno 2019 is de missie van Agapè onveranderd: „het bereiken van mensen met Gods liefde.” Onderdelen zijn: StudentLife, Athletes in Action, IkzoekGod.nl en hulporganisatie Gain. Daarnaast ontwikkelt Agapè materialen om christenen toe te rusten en is ze betrokken bij diverse missionaire stadsbewegingen.

Duurt Vonck

Duurt Vonck werd geboren op 12 oktober 1980 in Groningen. Na een studie bestuurs- en bedrijfskunde in Leeuwarden en Groningen ging hij theologie studeren aan de Theologische Universiteit in Kampen.

In 2010 werd hij predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Houten met een specifieke opdracht voor de jeugd. In 2016 volgde het directeurschap van de missionaire organisatie Agapè.

Vonck is getrouwd met Griëtte Vonck-Moes. Het echtpaar heeft vier kinderen. Kerkelijk is het gezin aangesloten bij de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Houten, waar Vonck formeel als vrijgesteld predikant voor missionaire arbeid aan verbonden is.