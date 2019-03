„Dienstenorganisatie PKN nog steeds te groot”

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Utrecht is nog steeds te groot.

Dat stelt ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster, die afscheid neemt als moderamenlid van de generale synode van de PKN, donderdag in De Waarheidsvriend (orgaan van de Gereformeerde Bond).

Hoewel de landelijke dienstenorganisatie inmiddels is ingekrompen, vindt Van der Klooster dat er nog steeds „véél mensen” werken. „Ik ben onder de indruk geraakt van hun deskundigheid en toewijding. Maar waarom moet een kerk met zoveel bekwame theologen/predikanten voor elk deelterrein een betaalde deskundige in Utrecht hebben?”

Kritisch is Van der Klooster ook op de inbreng van leden van de Gereformeerde Bond in de synode. „Wellicht bang voor het verwijt van kerkpolitiek, houden ze zich in de synode wel erg op de vlakte. Het gereformeerde belijden is zo mooi, dat mag je uitdragen.”

