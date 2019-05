Diensten gkN Amersfoort in dorpshuis Hoevelaken

De zondagse diensten van de preekplaats Amersfoort van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) vinden sinds 28 april plaats in dorpshuis De Stuw te Hoevelaken.

Dat deelt Dieta Buist van het kerkelijk bureau mee. Tot dan werden de diensten gehouden in de aula van de begraafplaats Oud-Leusden, nabij Amersfoort.

De GKN ontstonden in 2009 uit onvrede met de koers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en tellen nu dertien preekplaatsen. De preekplaats Amersfoort is in 2016 ontstaan als onderdeel van Ede en is dat organisatorisch nog steeds, ook al zijn er meer kerkgangers in Amersfoort dan in Ede.

„We zijn toen begonnen met ongeveer 25 kerkgangers. Het aantal is de laatste tijd snel gestegen. Het gemiddelde aantal kerkgangers tijdens de diensten bedraagt nu ongeveer 120”, zegt Buist. „Daardoor was de ruimte in Oud-Leusden niet groot genoeg meer en moesten we op zoek naar een andere locatie. We hebben in Amersfoort zelf niets kunnen vinden en zijn daarom uitgeweken naar het dorpshuis in Hoevelaken.”

Het biedt ook voordelen. „We zijn een streekgemeente. De kerkgangers komen niet alleen uit Amersfoort en omgeving maar ook uit plaatsen als Almere, Zeewolde en Hedel. In oktober start naar verwachting een preekplaats in ’s Hertogenbosch voor kerkgangers uit die omgeving.”

De gemeente heeft geen eigen predikant. Er worden ’s zondags leesdiensten gehouden en predikanten uit het kerkverband gaan voor. Het kerkverband heeft vier dienstdoende predikanten.