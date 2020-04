Diaconessenkerk Arnhem buiten gebruik

De Diaconessenkerk (Izaak Evertsenlaan) in Arnhem wordt in juni buiten gebruik gesteld.

De kerk werd in 1959 gebouwd als kapel voor het toenmalige hervormde Diaconessenhuis en de hervormde wijkgemeente Hoogkamp. Nadat het Diaconessenhuis in 1984 fuseerde met het Gemeenteziekenhuis en het rooms-katholieke Elisabeth Gasthuis tot ziekenhuis Rijnstaete werd de kerk eigendom van de hervormde gemeente Arnhem (nu de protestantse gemeente Arnhem). Doordat in 2019 enkele wijkgemeenten in het noorden van de stad werden samengevoegd, raakte de Diaconessenkerk overbodig. In de kerk staat een orgel van de firma Van Vulpen.