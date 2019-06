Diaconessenhuis Amerongen nu eigendom nieuwe stichting Hebron Missie

De nieuwe stichting Hebron Missie nam donderdag het Zendings-Diaconessenhuis in Amerongen over. Het gebouw, dat de naam Hebron krijgt, moet dienen om christenen „te bemoedigen, toe te rusten en uit te zenden.”

Na negentig jaar namen de zendingsdiaconessen donderdag afscheid van het pand Bethanië. Het huis werd te groot voor de zeven overgebleven zusters, die verhuisd zijn naar een nieuw complex in Amerongen. Het diaconessenhuis is gekocht door een ondernemer, die het gebouw verhuurt aan de nieuw opgerichte stichting Hebron Missie.

Het contact met de zusters was „heel warm”, vertelt de nieuwe bewoner en directeur Job van Beek namens Hebron Missie. „Zij zien dat wij willen doorbouwen op de missie die zij hier hadden.”

Tot nu toe leek stichting Heart Cry de nieuwe eigenaar van het pand?

„Heart Cry heeft het pand formeel niet aangekocht. We hebben bewust een nieuwe stichting opgericht omdat we zagen dat het profiel van Heart Cry smaller is, gericht op het uitdragen van een profetisch woord. Bovendien is Heart Cry sterk verbonden aan de persoon van Arjan Baan. Met Hebron Missie zoeken we een breder profiel, dat gericht is op toerusting, ontmoeting en uitzending. Hieronder krijgen ook al bestaande activiteiten een plaats, zoals de Bijbelschool Filadelfia, Gospel Mission (voorheen Gospel for Europe) en het platform Hart voor het gezin. Baan is overigens nog wel als secretaris bij Hebron Missie betrokken.”

Wat gaat u zoal doen in Hebron?

„Met vier gezinnen gaan wij er wonen in een leefgemeenschap. We gebruiken het gebouw voor de Bijbelscholen en Hart voor het gezin. Daarnaast hebben we zestien kamers voor ”Bed en bemoediging” die we ter beschikking willen stellen aan werkers in Gods Koninkrijk om hier tot rust te komen. Daar vragen we geen geld voor; mensen mogen vrijwillig iets bijdragen. Ook willen we ruimtes in het pand aanbieden aan andere christelijke organisaties met een missie. Daarnaast is er een rouwruimte voor uitvaarten die nu al regelmatig wordt gebruikt; die mogelijkheid willen we blijven bieden.

Overigens zal er eerst geklust moeten worden om het gebouw aan te passen. Eind augustus houden we de officiële opening.”

Op welk publiek richt u zich?

„Driekwart van de mensen die nu de al bestaande activiteiten bezoeken, is afkomstig uit reformatorische kerken. Een kleinere groep komt uit behoudende evangelische hoek. We hebben echt de Biblebelt op ons hart: we willen mensen die trouw naar de kerk gaan en leven naar Gods Woord bemoedigen en toerusten.”

Komen er ook zondagse diensten?

„We hebben daar wel over gesproken, maar gaan dat niet doen. We hebben geen roeping om een gemeente te stichten hier midden in de Biblebelt. Wij sluiten ons als bewoners aan bij een lokale kerk. Mogelijk organiseren we af en toe –zoals dat hier al gebeurde– een sing-in. ”

Bethanië is omgedoopt tot Hebron.

„We denken daarbij aan de geschiedenis uit Jozua, waarbij Kaleb tijdens de verovering van het beloofde land een stad krijgt om in en uit te gaan. We hopen dat Hebron zo’n plek mag zijn voor mensen om rust te ontvangen.

We gaan in Hebron uit van drie kernwaarden. Ten eerste richten we ons op toerusting. We willen mensen geestelijke bagage geven om te kunnen dienen op hun eigen plek. Daarnaast willen we ontmoeting bieden. We geloven dat door ontmoetingen van christenen de Heere tot hen wil spreken en hen wil bemoedigen. Ten derde richten wij ons op uitzenden. Dat betekent dat de spits van ons werk is om mensen te helpen om in deze eindtijd staande te blijven op het Woord van God en om als het ware samen de schouders onder de kerk te zetten.”