Diaconessen dragen dorpsakker De Parel over aan A Rocha

Het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen draagt dorpsakker De Parel over aan de christelijke natuurbeweging A Rocha. Beide organisaties maakten dat zaterdag, tijdens het jaarlijkse oogstfeest op het project, officieel bekend.

De Parel is een ecologische moes- en pluktuin met een sociale functie aan de rand van Amerongen. Mensen met „afstand” tot de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om in een beschutte en veilige omgeving vrijwilligerswerk te doen. Ze werken samen met buurtbewoners, waardoor hun sociale netwerk en kansen op werk groter worden.

De zusters diaconessen startten dit project in 2013. Zij gaan in 2019 echter kleiner wonen, in een nieuw te starten leefgemeenschap.

A Rocha krijgt de grond in bruikleen vanaf 1 januari 2019. Ook stellen de diaconessen de komende jaren nog financiën beschikbaar voor het project. Embert Messelink, directeur van A Rocha: „We willen in praktische projecten laten zien wat een goede omgang met Gods schepping inhoudt. A Rocha wil dit prachtige project graag verder ontwikkelen, in lijn met de koers die door de diaconessen is ingezet.”