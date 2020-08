Diaconaat CGK start noodhulp voor Libanon

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaan na de enorme explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet noodhulp verlenen aan het land.

Dat maakte deputaten diaconaat van de CGK deze week bekend.

Deputaten zamelen geld in met behulp van het eigen netwerk, onder meer via de plaatselijke diaconieën. Ze willen onder andere de armste Libanezen en vluchtelingen uit Beiroet voedselhulp en huisvesting bieden. Ze benadrukken dat de nood in Libanon al groot was. Het land heeft al jaren te kampen met een enorme economische crisis, waar dit jaar de gevolgen van de coronacrisis bij gekomen zijn.

Door de explosie in de haven van Beiroet zijn minstens tweehonderd doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de Libanese hoofdstad raakte beschadigd en 300.000 mensen werden dakloos.

Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft de kerken in Nederland opgeroepen om aanstaande zondag aandacht te schenken aan de slachtoffers in Beiroet.

Eerder deze week maakte de Stichting Ismaël bekend dat ze een actie begonnen is om de slachtoffers van de explosie in Beiroet materiële en „vooral geestelijke” hulp te bieden. De stichting heeft contact met diverse kerkelijke denominaties in Libanon.