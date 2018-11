Diaconaal initiatief De Paraplu Rotterdam ”Smaakmaker van het Jaar”

Het Rotterdamse project De Paraplu, dat zich inzet voor kwetsbare vrouwen in de stad, is zaterdag verkozen tot ”Smaakmaker van het Jaar”.

Het diaconale initiatief van de Prinsekerk en Rehobothkerk in Rotterdam ontving in Utrecht de eerste prijs uit handen van zanger Stef Bos. Dat gebeurde tijdens de Landelijke Diaconale Dag in de Jaarbeurs, georganiseerd door Kerk in Actie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De Paraplu helpt vrouwen in de Rotterdamse Agnietenbuurt, waar veel problemen, zoals eenzaamheid, armoede, huiselijk geweld en taalachterstand spelen. Ze ontvangen hulp bij het lezen en invullen van brieven en formulieren, en een gratis lunch.

De tweede prijs ging naar het Goedenavondcafé, een project voor mensen met een beperking van de protestantse gemeente Driebergen. Het project ”Voor Effies” van de Zuiderkerk in Enkhuizen veroverde de derde plek. De publieksprijs, via online stemmen op kerkinactie.nl, viel ten deel aan ”My Home” in Borger.