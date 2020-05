Diaconaal huis De Oase ziet toename aantal gasten

Diaconaal gastenhuis De Oase in Ouddorp heeft in 2019 bijna twee keer zo veel gasten ontvangen als een jaar eerder: 103 tegenover 58.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat De Oase heeft gepubliceerd.

Het gastenhuis is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het betreft een kleinschalige voorziening in Ouddorp voor gasten die psychisch en/of lichamelijk uit balans zijn en toe zijn aan een herstelperiode. In 2018 is De Oase verbouwd en uitgebreid van 8 naar 12 gastenplaatsen. „Vanaf begin 2019 verbleven geleidelijk meer gasten in De Oase”, aldus het verslag. Gezien de bezetting is er op dit moment „geen noodzaak” voor het openen van een tweede vestiging.

De gasten verbleven in 2019 gemiddeld wat langer bij De Oase dan een jaar eerder: 34 tegenover 32 dagen.

Gasten zijn zeer tevreden over hun verblijf in De Oase, aldus het verslag. „Het is gelukt om het eigen karakter te behouden, ondanks de schaalvergroting.” Brede waardering is er ook voor het pastoraat en de invulling van de identiteit. „Gasten merken regelmatig op dat hun verblijf ook in geestelijk opzicht tot zegen mag zijn.”

De inkomsten van de instelling bleven in 2019 wat achter. Met name de giften van particulieren daalden sterk: van 119.704 euro in 2018 naar 26.127 euro in 2019. Ook de giften van kerken daalden: van 161.180 naar 143.393 euro.

In totaal daalden de inkomsten van 498.173 naar 479.732 euro. De uitgaven stegen van 298.392 naar 338.490 euro.