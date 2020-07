Dgk Dalfsen neemt nieuw kerkgebouw in gebruik

De gereformeerde kerk hersteld (dgk) in Dalfsen heeft zondag –5 juli– haar nieuwe kerkgebouw aan de Polhaarweg 22 officieel in gebruik genomen. Die dag werd de eerste kerkdienst gehouden.

Na een zoektocht kwam de gemeente het voormalige Rabobankgebouw (later Zwolsche Accountants) op het spoor; in november kon ze dit aankopen om het geschikt te maken als kerkgebouw.

De dgk maakte de afgelopen negen jaar gebruik van verenigingsgebouw ”De Vier Gezichten” in het centrum van Dalfsen. „Maar door gestage groei van de gemeente werd twee jaar geleden al wel duidelijk dat er uitgekeken moest worden naar een groter onderkomen”, liet ze vorige week weten.

Het uit de jaren tachtig daterende pand is met behoud van een aantal authentieke elementen verbouwd. „De kluis, waar vroeger de rijkbedeelde Dalfsenaren hun bezittingen veilig konden opbergen, is omgetoverd tot kinderoppasruimte. Met zwaar materieel is een ware kluiskraak uitgevoerd om in de veertig centimeter dikke gewapende betonmuur een raam en een deur te maken.”

Het dak werd geheel gerenoveerd en opgehoogd met een ramenbalustrade, „wat veel licht en ruimte in de kerkzaal geeft. De ruimte waar tot voor kort de geldwagen geparkeerd kon worden is verbouwd tot een extra vergaderzaal. Er is een nieuw ventilatiesysteem aangelegd en door aanpassingen in het plafond en wandafwerking is de akoestiek geoptimaliseerd.”

Zondag ging om 10.00 uur de eigen predikant, ds. E. Heres, voor en om 16.30 uur ds. H. W. Gunnink.

De gemeente maakt deel uit van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK), ontstaan vanuit verontrusting met de koers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.