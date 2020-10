Devotiemuseum in kerk Hoensbroek

Een leegstaande kerk in Hoensbroek, in Zuid-Limburg, wordt binnenkort ingericht als devotiemuseum. De initiatiefnemer daarvan is Gert de Weerd, die in 2008 een religieus museum in Vaals opende. Daar stelt hij zo’n 250 kerk- en kloosterbeelden uit de periode 1850-1920 tentoon, een eigen collectie die hij sinds 1980 opbouwde. Anderhalf jaar geleden begon De Weerd in een voormalige kringloopwinkel in Hoensbroek een „Relimarkt” voor kunst uit kerken en kloosters.

De voorwerpen die in het nieuwe museum worden geëxposeerd, zijn onder meer bijeengebracht tijdens een inzamelactie in 2013. In winkelcentra in de provincie Limburg konden toen zogeheten devotionalia worden ingeleverd, objecten waarmee rooms-katholieke mensen vroeger thuis hun geloof beleefden. „Dat heeft heel veel opgeleverd. Zeven verhuisdozen per week met allerlei wijwaterbakjes, rozenkransen, Bijbeltjes, missaaltjes, boekjes, bidprenten, schilderijtjes”, aldus De Weerd.

De voorwerpen liggen nu nog in depot, in de kelder van de Relimarkt. „Hier is het rijke roomse leven opgeslagen. Nog steeds worden er devotionalia bij ons gebracht. Gelukkig wel, vind ik, anders gaan ze de kliko’s in. Kinderen halen het huis van hun moeder of oma leeg en die voorwerpen hebben voor die mensen vaak veel betekend. Die gooi je niet zomaar weg.”