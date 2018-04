Deventer museum verwerft schilderij van Breenbergh

In het jubileumjaar ”Deventer 1250” heeft Museum De Waag een meesterwerk van de Deventer kunstschilder Bartholomeus Breenbergh (1598-1657) aangekocht. Het gaat om ”Boslandschap met Latona en de Lycische boeren”. Bartholomeus Breenbergh werd in 1598 geboren in Deventer.

Het doek verbeeldt een passage uit Ovidius’ ”Metamorfosen”, dat voor vele kunstenaars een bron van inspiratie was. Het is aangekocht bij Sotheby’s in New York en wordt toegevoegd aan de collectie van Museum De Waag. Garrelt Verhoeven, directeur van Museum De Waag: „Deventer heeft een groot deel van zijn kunstenaars en hun werk uit zien vliegen. Er is mondjesmaat wat voor de stedelijke collectie overgebleven. Het is geweldig dat we in dit bijzondere jaar weer een topwerk kunnen toevoegen aan de collectie.”

Het is het derde topstuk in vier jaar tijd voor de Deventer collectie. In 2015 werd Gerard ter Borchs ”Portret van een jongeman”, mogelijk groothertog Cosimo III, aangekocht door Vereniging De Waag en een jaar later werd ”Het laatste avondmaal” van „meestervervalser” Han van Meegeren geschonken aan de stad. In 2020 zal de overzichtstentoonstelling ”Het Italië van Bartholomeus Breenbergh” ingericht worden in Museum De Waag.