Dertien GZB-zendingswerkers bereiden zich voor op uitzending

Bij de GZB starten deze week dertien zendingswerkers met de voorbereidingen voor hun uitzending later dit jaar.

Dat maakte de zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland maandag bekend.

Foka van de Beek uit Veenendaal –momenteel nog stafwerker bij de Nederlandse Zendingsraad– bereidt zich voor op uitzending naar Bulgarije. „Op papier is ongeveer 75 procent van de bevolking van Bulgarije orthodox”, aldus de GZB, „10 procent moslim en minder dan 1 procent protestant. In de praktijk is Bulgarije echter bijna net zo geseculariseerd als Nederland. Door evangelisatie zijn in de provincie Burgas in verschillende dorpen bijbelstudiegroepen en huiskerkjes ontstaan. Foka gaat zich inzetten voor de opbouw van deze kleine groepen door middel van theologische toerusting en kadervorming.”

In Bosnië zullen Adré en Marja Lichtendonk uit Putten en Heleen van der Sluijs uit Ede zich gaan inzetten voor de opbouw van de kerk en de missionaire presentie in de samenleving. „Ook in Bosnië vormen protestanten een kleine minderheid in de maatschappij. Er zijn veertig kleine protestantse gemeenten met in totaal zo’n 800 gemeenteleden. Hoe klein de kerk ook is, toch is er een groot verlangen om meer gemeenten te stichten”, schrijft de GZB.

Marlies en Björn van Veelen uit Ede worden uitgezonden naar Indonesië. „Marlies gaat werken in de gehandicaptenzorg en Björn gaat zich inzetten voor het jeugdwerk van de Christelijke Kerk van noordelijk Midden-Java; een functie die aansluit bij zijn werk voor de HGJB in de afgelopen jaren.”

In totaal start er een groep van dertien nieuwe zendingswerkers met de opleiding bij de GZB. „In verband met veiligheid kunnen niet alle namen genoemd worden. Er gaan bijvoorbeeld ook drie zendingswerkers naar een land in Centraal-Azië waar zendingswerk verboden is.”

Naast taalstudie volgen zij de komende maanden theologische en missionaire vakken, „maar er komen ook heel praktische zaken aan bod, zoals veiligheid en fondsenwerving.” In de loop van dit jaar vindt in diverse gemeenten de uitzending plaats.