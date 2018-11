De Keniaanse priester Cosmas Omboto Ondari (33), missionaris in Kameroen, is vorige week bij zijn kerk in Kembong doodgeschoten.

De minister van Buitenlandse Zaken van Kenia verklaarde dat de priester naar verluidt werd gedood door militairen van het Kameroense regeringsleger. Hij heeft „dringend en formeel navraag gedaan bij de regering van Kameroen” naar de omstandigheden van zijn dood, meldde Christian Today. Ondari is de derde zendeling die de afgelopen maanden in Kameroen werd gedood.