Derde Bijbelvertaler in jaar tijd vermoord in instabiel Kameroen

In Kameroen is opnieuw een Bijbelvertaler vermoord. Zijn dood is vooral het gevolg van politieke onrust, zegt Bram van Grootheest, directeur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, desgevraagd. „Er is geen reden tot evacuatie van onze twee medewerkers.”

Volgens mediaberichten ontvoerden onbekenden voorganger Christopher Tanjoh op 7 augustus uit zijn huis in Guzang, in het noordwesten van Kameroen. Ze schoten hem enkele uren later in zijn been. De 55-jarige voorganger bloedde als gevolg daarvan dood. Hij laat een vrouw en zeven kinderen achter. Tanjoh was een alfabetiseringsdocent, in dienst van de aan Wycliffe gelieerde organisatie Cabtal, en werkte aan de vertaling van het Nieuwe Testament in het Moghamo.

Het is onbekend wie verantwoordelijk is voor de dood van Tanjoh, zegt Van Grootheest. „Het gebied waar Tanjoh woonde, staat bekend om de rivaliteit tussen Engelstalige en Franstalige groeperingen. In de totstandkoming van Kameroen als staat was er al wrijving over de indeling van het land. Engelstalige groepen voelen zich bedreigd door het Franstalige deel, zoals dat bestuurd wordt vanuit de hoofdstad Yaoundé. Tanjoh is kennelijk het slachtoffer geworden van rivaliserende rebellengroepen.”

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland heeft twee veldmedewerkers in het land. Beiden zijn met iemand uit Kameroen getrouwd. Van Grootheest: „De ene woont in de hoofdstad waar het rustig is, de andere in het gebied waar Tanjoh woonde. We hebben echter geen reden om de twee medewerkers op te roepen te vertrekken. Beiden leven ook in Kameroense families, wat het al lastig maakt om te vertrekken. Maar de situatie in Kameroen is instabiel.”

Gewelddadiger

„Dit tragische nieuws herinnert ons aan de noodzaak om ons blijvend in te zetten voor het Woord van God”, aldus Van Grootheest. „Het Evangelie kan harten veranderen en is de weg naar echte vrede. Wij blijven, samen met onze lokale partners in Kameroen, de Bijbel vertalen zodat iedereen daar de Bijbel kan lezen in de eigen taal.”

De Verenigde Naties meldden vorige week dat er steeds meer geweldplegingen in het noord- en zuidwesten van Kameroen tegen ontwikkelingswerkers plaatsvinden. VN-coördinator humanitair werk Siti Batoul Oussein in Jaoundé heeft de moord op Tanjoh scherp veroordeeld en roept op alle gewelddadigheden tegen medewerkers van hulporganisaties in Kameroen te stoppen.

Christopher Tanjoh is de derde Bijbelvertaler die omkomt in Kameroen. Op 23 oktober 2019 kwam Bijbelvertaler Benjamin Tem (48) in de regio Wum (noordwesten van Kameroen) om het leven. Zijn keel was doorgesneden, waarschijnlijk door leden van de Fulani, een islamitisch nomadenvolk. Twee maanden daarvoor werd zijn collega Angus Abraham Fung (60) door onbekenden met een machete gedood.

Van de 23,3 miljoen inwoners van Kameroen is 25 procent christelijk en 20 procent islamitisch; het merendeel hangt een vorm van animisme aan.