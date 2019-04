Denk tijdig na over het levenseinde

NPV ontwikkelt digitale keuzehulp



Lianne Ruitenbeek

Ook wie gezond en relatief jong is, kan van het ene op het andere moment met het (naderende) levenseinde worden geconfronteerd. Het is daarom belangrijk om tijdig na te denken over medische en andere vraagstukken rondom de laatste levensfase. De nieuwe digitale keuzehulp www.npvzorg.nl/keuzehulp-levenseinde ‘Tijdig spreken over het levenseinde’, die door de NPV is ontwikkeld, kan daarbij goed van pas komen.

Ongetwijfeld herkenbaar: iemand moet een moeilijke beslissing nemen voor een ernstig zieke naaste. Het is dan vaak lastig om te kunnen bepalen wat hij of zij gewild zou hebben en hoe de waarde van het leven centraal blijft staan. Het is een groot pluspunt als de laatste levensfase, waarin toch al zoveel op de patiënt en diens omgeving afkomt, zich voltrekt in een sfeer van rust. Vroegtijdig nadenken over wensen rondom het levenseinde geeft – als het zover is – ruimte voor dingen die er echt toe doen: de relatie met God en mensen.

Dan is er ruimte voor de dingen die er echt toe doen: de relatie met God en mensen

Nadenken: waarover?

Niemand zal beweren dat nadenken over het levenseinde makkelijk is. Vragen genoeg: Hoe geef je dat nadenken vorm, niemand weet toch tevoren hoe de laatste fase verloopt? Hoelang is behandelen zinvol als genezen niet meer kan? Wie kan en wil de stervende bijstaan?

De NPV wil mensen helpen over dit onderwerp na te denken, óók als het nog iets lijkt voor de verre toekomst. De keuzehulp bevat ervarings-verhalen, animaties, opdrachten en verdiepende informatie bij onder meer ethische dilemma’s. Zowel ervaringsdeskundigen - mensen die de dood in de ogen hebben gekeken en nabestaanden - als artsen komen aan het woord. Wie de keuzehulp maakt www.npvzorg.nl/keuzehulp-levenseinde, wordt uitgedaagd tot nadenken over onderwerpen als reanimatie, orgaandonatie en het gebruik van morfine. De vraag hoe iemand zijn of haar keuzes bespreekt met de arts, komt ook aan bod.

Nadenken over levenseinde NPV

Waarde van het leven

In de keuzehulp wordt uitgegaan van de waarde van ieders leven. Astrid Bokhorst, manager Advies en Toerusting bij de NPV: ‘God geeft waarde aan ons leven, ongeacht onze capaciteiten. Daarmee is het leven van iemand met een verstandelijke beperking of ernstige ziekte, of iemand die een hoge leeftijd bereikt heeft, nog steeds van waarde. Dat besef heeft christenen door de eeuwen heen de kracht gegeven om zieken en zwakken bij te staan. We zorgen voor iemand niet zoláng iemand dat waard is, maar omdát iemand dat waard is.

Dat uitgangspunt vind je ook terug in de keuzehulp. Actieve levensbeëindiging wijzen we daarom af. Aan de andere kant kan respect voor het leven ook betekenen dat we op tijd stoppen met behandelen. Als de patiënt steeds meer lijden dan verlichting zal ervaren, heeft behandelen geen zin. Bij deze beslissing gaat het er dus niet om of het leven van de patiënt nog zinvol is.’ Bij sommige dilemma’s - zoals wel of niet reanimeren - kun je het antwoord niet rechtstreeks uit de Bijbel halen. Christenen kunnen daar dus verschillend over denken. In de keuzehulp ontdekt de gebruiker wat belangrijk voor hem of haar is.’

‘We zorgen voor iemand niet zoláng iemand dat waard is, maar omdát iemand dat waard is.’

Astrid Bokhorst, manager Advies en Toerusting bij de NPV

Keuzehulp: voor wie?

De keuzehulp www.npvzorg.nl/keuzehulp-levenseinde is bedoeld voor hen die zelf nadenken over of geconfronteerd worden met hun eigen levenseinde. Maar ook mensen die te maken hebben met het naderend sterven van iemand in de naaste omgeving, kunnen veel baat hebben bij de module. Een jonge vrouw die zelf de dood in de ogen keek, vertelt: ‘Ik geloof dat deze keuzehulp mensen echt op weg kan helpen in hun zoektocht naar wat goed en belangrijk is als het gaat om het levenseinde.’ Een andere vrouw deelt de volgende ervaring: ‘Een toch wel zwaar onderwerp wordt door deze keuzehulp lichter en concreet, en daarmee veel minder groot dan het van tevoren lijkt.’

De NPV raadt aan de keuzehulp samen met iemand anders te maken en zo een gesprek van hart tot hart te voeren.

Wilt u zelf de keuzehulp gebruiken? Ga dan naar www.npvzorg.nl/keuzehulp-levenseinde

Meer informatie over het levenseinde: bezoek de themapagina: www.npvzorg.nl/levenseinde