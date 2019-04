Delegatie HHK bezoekt rampgebied Malawi

Drie leden van de generale diaconale commissie (GDC) van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) hebben vorige week een bezoek gebracht aan Malawi.

Ds. J. Joppe uit Oud-Beijerland, voorzitter van de GDC, reisde samen met de diakenen E. T. Draaijer (Kesteren) en H. Smits (Barneveld) af naar het door overstromingen geteisterde Afrikaanse land. De delegatie woonde onder meer een kerkdienst bij van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Thyolo (Zuid-Malawi), waar ds. C. J. P. van der Bas werkzaam is op de Bijbelschool van de RPC en Erik Ju het moderamen van de synode bijstaat.

Volgens de GDC is de schade door de cycloon Idai in Malawi „aanzienlijk”, hoewel de situatie in het buurland Mozambique nog veel ernstiger is. Vanuit de GDC is een voorschot verstrekt om de meest acute nood in de RPC-gemeenten te lenigen. Voor de verdere hulp en wederopbouw wordt komende zondag in de HHK gecollecteerd.

Na de overstromingen in Malawi zijn meerdere organisaties begonnen met het verlenen van noodhulp. Naast de GDC gaat het onder meer om de GZB, Stichting Stéphanos en Stichting Timotheos.