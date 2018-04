Dekker voor ZGG uitgezonden naar Ecuador

C. D. Dekker uit Middelburg is dinsdagavond vanuit de gereformeerde gemeente Middelburg-Zuid uitgezonden naar Ecuador.

Dekker gaat in het Zuid-Amerikaanse Ecuador werken als evangelist voor de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

De dienst werd geleid door ds. S. Maljaars. Deze preekte over Psalm 72:16. Het thema was ”Zegen door de Levensvorst”, onderverdeeld in: het gestrooide zaad en de beloofde vrucht. Daarna werd de uitzending verricht door ds. W. Harinck, secretaris van het deputaatschap voor de zending. Aan het einde van de dienst sprak Dekker een dankwoord. Het echtpaar Dekker-van den Bosse heeft drie kinderen. Het gezin vertrekt donderdag naar Quito.