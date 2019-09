Defensie zoekt krijgsmachtpredikanten

De geestelijke verzorging bij Defensie is op zoek naar nieuwe krijgsmachtpredikanten en oud-katholieke priesters.

Volgend jaar ontstaat een aantal vacatures, meldt de Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV) in een wervingsbrief. „Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel precies”, aldus ds. I. J. Smedema, predikant-secretaris van de PGV, woensdag. „Maar meer dan één.”

Bij Defensie werken 135 geestelijk verzorgers, van wie 46 bij de protestantse geestelijke verzorging. Verder zijn binnen de krijgsmacht rooms-katholieke, humanistische, joodse, hindoeïstische en islamitische pastores actief. Krijgsmachtpredikanten begeleiden militairen, veteranen en hun thuisfront door onder andere gesprekken en kerkdiensten. Verder gaan ze mee op missie.

Ds. Smedema is er „inhoudelijk niet op tegen” als predikanten of pastores uit de rechterflank van kerkelijk Nederland zich zouden melden. Voorwaarde is wel dat een kerkverband is aangesloten bij het interkerkelijk contactorgaan voor de overheid CIO-M.