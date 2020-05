Deelstaat India vraagt hulp van kerk

De nieuwe overheid van de Indiase deelstaat Jharkand heeft de kerken gevraagd om hulp om dagloners te ondersteunen.

Dat maakte Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, dinsdag bekend.

Het bericht is opmerkelijk, omdat onder de vorige overheid christenen zwaar werden vervolgd. De Bharatiya Janata Partij (BJP), een van de twee hindoenationalistische politieke partijen in India, was toen aan de macht.

Vanwege de nationale lockdown, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren veel dagloners gestrand. Begin april vroeg de leiding van de deelstaat Jharkand aan de Rooms-Katholieke Kerk om bij te springen in de hulpverlening. Aartsbisschop Felix Toppo en hulpbisschop Mascarenhas publiceerden een verklaring waarin stond: „We zijn door de overheid uitgenodigd om in Ranchi, de hoofdstad van de deelstaat, hulp te verlenen aan dagloners die geen kant op kunnen.”

In India is door de nationale lockdown reizen sinds 22 maart alleen toegestaan onder strenge voorwaarden. De maatregelen hadden grote gevolgen voor de honderden miljoenen armen in India, die meteen hun inkomsten verloren. Deze werkers hadden vaak duizenden kilometers afgelegd naar de fabrieken en industrieterreinen waar ze werkten. Omdat ze onverwachts werkeloos raakten, wilden ze terug naar huis, maar de politie hield hen tegen bij bus- en treinstations.

Woordvoerder Klaas Muurling van Open Doors noemt het „opmerkelijk” dat de autoriteiten van Jharkand de kerk om assistentie vroegen. „Tot voor kort regeerde de BJP in Jharkand en werden de christenen vooral in deze deelstaat hard aangepakt.”

Bij de deelstaatverkiezingen eind 2019 werd de hindoenationalistische BJP verslagen. De nieuwe regering stelt zich toleranter op richting christenen, zegt Muurling. „Haar verzoek voor kerkelijke steun is een positief en hoopvol signaal voor de christenen in Jharkand.”

India staat in de top tien van landen waar christenen het meest vervolgd worden. Het jaarverslag van de Evangelical Fellowship van India (EFI) noemt 366 geweldsincidenten waarbij christenen in 2019 het doelwit waren. Dat is een toename van 12,5 procent ten opzichte van 2018. De meeste incidenten bestaan uit fysiek geweld, bedreigingen en intimidaties en het verstoren van kerkdiensten door religieuze radicalen of de politie.

Ook in 2020 houdt het geweld aan. Volgens de EFI hebben er in de eerste twee maanden van dit jaar ten minste veertig aanvallen op christenen plaatsgevonden.