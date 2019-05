Deel anglicanen niet naar Lambeth-conferentie 2020

(RD) Een deel van de anglicaanse bisschoppen zal de Lambeth-conferentie in 2020 niet bijwonen. De conferentie is de belangrijkste vergadering van de Anglicaanse Kerk.

De reden is dat aartsbisschop Justin Welby ook samenlevende homobisschoppen heeft uitgenodigd, zo laten de thuisblijvers weten in een maandag verschenen verklaring. Zij willen volgend jaar een alternatieve bijeenkomst beleggen in Kigai (Rwanda). De Lambeth-conferentie wordt één keer in de tien jaar gehouden, en samengeroepen door de aartsbisschop van Canterbury.