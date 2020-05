Deel Amerikaanse kerken wil voorlopig nog niet open

Een groot aantal Afro-Amerikaanse en Spaanstalige kerken in Amerika wil de kerkdiensten nog niet hervatten, ondanks de dringende oproep van president Trump aan gouverneurs dat kerken weer open moeten.

De leiding van The Church of God in Christ heeft in een verklaring gezegd dat de kerken gesloten blijven zolang het gevaar van het coronavirus niet bedwongen is. Deze denominatie telt 8,8 miljoen voornamelijk zwarte leden en is de grootste pinksterkerk in Amerika.

De verklaring volgde op de dringende oproep van president Trump aan gouverneurs, eind vorige week, om kerken toestemming te geven hun deuren weer te openen. Hoewel de leiding van de Church of God in Christ waardeert dat de president het belang van kerkdiensten ziet, vindt zij zijn oproep prematuur.

De kerkgemeenschap blijft wachten totdat de gezondheidsautoriteiten uitspreken dat het weer veilig is om samen te komen. Het advies van de kerkleiding aan plaatselijke kerkbesturen is om ten minste tot eind juni geen diensten te beleggen. De vrees van de landelijke kerkleiding is dat een snelle hervatting van de kerkdiensten „opnieuw honderden slachtoffers zal eisen.” Daarom „de dringende oproep” aan voorgangers om de kerken niet eerder te openen „dan dat het sluitend bewijs is geleverd dat samenkomen weer veilig is.”

Belangrijke overweging voor de kerkleiding is dat in verschillende gemeenten veel slachtoffers van de coronaziekte zijn gevallen. Sommige kerken verloren veertig of meer leden. Bekend is dat de corona-uitbraak in Amerika verhoudingsgewijs veel slachtoffers maakt onder niet-blanke groepen. „De Church of God in Christ is geen uitzondering”, zeggen de kerkleiders in de verklaring. „Voorgangers, koor- en jeugdleiders, gemeenteleden zijn ons ontvallen en sommige gemeenten blijven verweesd achter.”

Ook Paul Egensteiner, bisschop van de Evangelical Lutheran Church, heeft het synodebestuur van zijn kerk gezegd dat de kerken gesloten moeten blijven zolang de pandemie voortduurt en er geen zicht is op een eind. In een reactie aan The Christian Post wijst hij erop dat in zijn bisdom, de staat New York, gemeenten zijn „geruïneerd.”

Met name de stad New York is in de Verenigde Staten een brandhaard van de corona-uitbraak. Daar vielen tot nu toe 16.410 slachtoffers.

Gouverneur Cuomo van New York geeft daarom ook nog geen toestemming om als kerkelijke gemeente met meer dan tien mensen samen te komen. Egensteiners steunt dat. „Ik ben blij met de erkenning dat kerken van vitaal belang zijn. Maar in deze omstandigheden is het niet noodzakelijk of mogelijk om als gemeente samen te komen. Dit virus is een sluipmoordenaar die we niet zien. Daar moeten we iedereen tegen beschermen. Daarom dienen we voorzichtig te zijn”, aldus de kerkleider.