Debat over christelijke inscriptie Duits stadsslot gaat door

Het debat over de christelijke symboliek op het herbouwde Berlijnse stadsslot gaat door. Ook vanuit de kerken klinkt kritiek.

Aanleiding vormde de montage van het kruis op de koepel, vorige week. Vooral de gouden inscriptie onderaan de koepel roept felle reacties op, aldus de protestantse nieuwsdienst Idea deze week. Deze omvat twee Bijbelteksten: Handelingen 4:12 en Filippenzen 2:10: „Er is geen ander heil, want er is ook geen andere Naam de mensen gegeven, dan de Naam Jezus, tot eer van de Vader, dat in de Naam Jezus zich buigen zal alle knie, die in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn” (vertaling uit het Duits). De teksten zouden uitgekozen zijn door de Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV

Leiders van de rooms-katholieke en de evangelische kerk in Berlijn toonden zich verheugd over de terugkeer van het kruis. Over de woorden op de koepel zei de bisschop van de Evangelische Kerk Berlijn-Brandenburg (EKBO), Christian Stäblein, echter: „Intolerante exclusiviteitsaanspraken zijn –ook als historische citaten– gevaarlijk en behoeven tegenhangers.” Van joodse zijde klonk eveneens kritiek. Rabbijn Andreas Nachama uit Berlijn riep de grote kerken op zich in te zetten voor het weghalen van de spreuk. „In het jaar 2020 moet het niet tot zo’n terugval in de gedachtewereld van een Pruisische koning komen.” Over het kruis klonk overigens al jaren kritiek, aldus Idea: het zou de neutraliteit van het bouwwerk in gevaar brengen.

Het stadsslot –naast de Berlijnse dom– werd in 1950 opgeblazen. De leiders van de nieuwe DDR zagen daarin een symbool van de Duitse monarchie, die al in 1918 was afgeschaft. Op de plek verrees het Palast der Republik.