De Wittenberg benoemt Frans Hoogendijk als directeur

Het bestuur van de Wittenberg in Zeist heeft Frans Hoogendijk (42) benoemd als nieuwe directeur. Dat meldde de organisatie woensdag.

Momenteel is Hoogendijk algemeen manager van de Gemeenschap van Zendingsdiaconessen in Amerongen en diaconaal consulent bij de protestantse gemeente in Apeldoorn. Hij volgt Peter Oudshoorn op, die de organisatie ruim anderhalf jaar als interim-directeur heeft geleid. In die periode werd de Bijbelschool gereorganiseerd en werd er een christelijke leefgemeenschap ontwikkeld.