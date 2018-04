De Wegwijzer in Almere deelt pionierservaring

Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere was 23 jaar geleden pionier op het gebied van missionair kerk-zijn. Om door te geven hoe het groeiproces –met vallen en opstaan– is verlopen, organiseert de gemeente zaterdag een landelijke inspiratiedag: Mission Refresh.

In een kwarteeuw groeide De Wegwijzer uit van een handjevol mensen naar een middelgrote christelijke kerk in Almere, met diensten op drie verschillende locaties in de stad. Daar zit geen knappe strategie van mensen achter, zegt senior voorganger André Meulmeester, „maar wonderlijke leiding van de Heere.”

Publicitair timmerde de gemeente niet erg aan de weg. „Wel kregen we regelmatig uitnodigingen van kerkenraden of evangelisatiecommissies om onze ervaringen te delen.”

Tijdens de inspiratiedag wil De Wegwijzer doorgeven wat zij heeft ontvangen. „We hebben fouten gemaakt, maar ook lessen geleerd. Nu kunnen we anderen helpen die vroeg of laat eveneens de pioniersfase achter zich laten en zich afvragen: Hoe nu verder?”

Welke lessen heeft de gemeente geleerd? Meulmeester: „Maak vanaf het begin van een activiteit duidelijk dat het om de Heere Jezus gaat en ook dat het de kerk is die iets organiseert, en niet een maatschappelijke organisatie.” En: „Denk vanuit de doelgroep en vraag mensen wat zij nodig hebben, zonder compromissen te sluiten over de inhoud.”

Een valkuil kan zijn dat er te vroeg een missionair werker wordt ingezet, waardoor anderen de neiging hebben om de verantwoordelijkheid voor evangelisatie bij deze werker te leggen. Meulmeester: „We hebben toch een evangelisatiecommissie? Die moet maar op de markt staan.” Verder heeft het Wegwijzerteam geleerd om een omgeving te creëren waarin mensen fouten mogen maken. „Als je alle risico’s vermijdt of mensen op hun fouten afrekent, durft niemand meer op te staan.”

De voorganger hoopt ook reformatorische kerken aan te moedigen om naar buiten te treden. „Kerken zitten vaak in de defensieve rol. Ik denk dat we juist in het offensief mogen gaan. Meestal zie je in deze gemeenten een paar mensen met een missionair hart. Deze mensen zouden bemoedigd kunnen worden doordat de gemeente het missionaire werk hoog op de agenda zet en zich afvraagt: wat wil God met ons dorp, met onze wijk? Als Hij niet wil dat hier in Almere 200.000 mensen naar de hel gaan –ik zeg het even heel cru, maar wij geloven toch dat dat gebeurt als mensen Jezus niet kennen?– is dat onze verantwoordelijkheid. Wij denken soms veel te klein van God. Waarom zou Hij vandaag niet krachtdadig kunnen werken?”

