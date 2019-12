De Wegwijzer in Almere bestaat 25 jaar

De Wegwijzer in Almere viert deze maand haar 25-jarig bestaan. Wat in 1994 begon als evangelisatiewerk vanuit de gereformeerde gemeente in Lelystad is uitgegroeid tot een missionaire kerk die actief is in zeven wijken van de stad.

Pionier en voorganger André Meulmeester: „We begonnen met een boekwinkel en kinderwerk. In de boekwinkel deelden wij Bijbels uit en mensen vroegen ons: Je kunt ons wel een Bijbel geven, maar kun je ook vertellen wat er in staat? Zo ontstond de eerste Bijbelcursus. Vanuit de cursus ontstonden de eerste bijeenkomsten.”

Inmiddels telt de gemeenschap zo’n 500 mensen uit meer dan 35 nationaliteiten en 15 wereldwijde denominaties. Drie jaar geleden bouwde De Wegwijzer een nieuw Missiecentrum in Almere-Buiten. Dit centrum bevat naast het auditorium voor de diensten op zondag een lunchroom, een kinderdagverblijf, een boekwinkel en een stiltecentrum. Inmiddels heeft De Wegwijzer ook wijkgemeenschappen in Almere-Haven en Almere-Poort. Er vinden pioniersactiviteiten plaats in de stadsdelen Stad-West en Almere-Hout. Omdat er in De Wegwijzer zo veel verschillende culturen zijn, zijn er taalgroepen voor Latino’s, Iraniërs, Pakistanen en Ghanezen. Er vinden diensten in het Spaans, Farsi en Engels plaats.