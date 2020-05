De Schrift verstaan

„Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.”

Lukas 24:45

Zo op het eerste gezicht is het onbegrijpelijk wat we lezen in onze tekst. Het verstand van de discipelen is nog niet open. Hun ogen zijn opengegaan, zoals de ogen van de Emmaüsgangers opengingen. Jezus Christus heeft de Schrift voor hen geopend, zoals Hij die opende voor die twee mannen die in het veld wandelden.

De discipelen zagen in de Schrift wat ze er eerder niet in zagen. Ze deden ontdekkingen die ze zonder het onderwijs van hun Meester niet gedaan zouden kunnen hebben. Toch blijkt lang nog niet alles helder te zijn. Heel veel begrijpen ze nog niet.

Wij koppelen het verstaan van de Schrift nog weleens aan ons verstand. In een theologische discussie kun je je stem laten horen, zonder dat de Schrift opengaat. We kunnen theologische onderwerpen op een heel scherpe manier verwoorden en toch een klinkend metaal en een luidende schel zijn.

Ons verduisterde verstand heeft meer nodig dan kennis. Het verstand moet open. Wanneer dat de discipelen geldt, die alles verlieten en de Heiland volgden, wanneer dat hen geldt die Jezus beleden als de Christus, de Zoon van de levende God, wanneer dat hen geldt die de opgestane Levensvorst ontmoetten als hun Heere en Heiland, dan geldt dat toch des te meer ons die, ook als het om geestelijke dingen gaat, vaak niet verder kijken dan onze eigen waarneming.

Zelfs wanneer je in de Zaligmaker het leven vond, blijkt er nog veel verborgen te zijn. Het verstand moet geopend worden, opdat de Schriften worden verstaan. Het doorgaande onderwijs van de grote Leermeester blijft nodig. Wanneer we denken alles te weten, laat de Heere zien dat we veel niet weten.

Kijk maar naar de discipelen. Stukje bij beetje ontvangen ze meer kennis van Christus. Alles ineens zou niet eens te bevatten te zijn. Daarnaast moest Jezus Christus eerst lijden en sterven voor ze inzicht in de betekenis van Zijn lijden zouden kunnen krijgen. Anders zouden ze begripvol bij het kruis hebben gestaan. Ze zouden gewacht hebben op het einde. Juist het uitblijven van begrip tekent dat Hij, zoals Jesaja zei, de pers alleen treedt. Er was niemand bij Hem, niemand ondersteunde Hem.

Nu het Pasen is geweest, maakt Christus meer duidelijk van de weg die Hij moest gaan. Hij legt lijnen vanuit de wet van Mozes, de profeten en de psalmen naar Zijn verlossingswerk. De Meester geeft inzicht in Zijn handelen. Hun verstand wordt geopend.

Het is een groot wonder wanneer je weet wat het betekent dat wat afgesloten was, openging. Vergelijk het met een kamer die lang afgesloten is geweest. Doordat de deur opengaat, stroomt er frisse lucht binnen. Wanneer de frisse adem van de Heilige Geest waait, wordt kennis effectief. De Heilige Schrift wordt doorzichtig tot op Jezus Christus toe.

Ga eens na voor uzelf: is de Schrift zo voor u opengegaan? Is uw verstand verlicht, doordat u beademd werd door de Heilige Geest? Wanneer u nog beperkt bent in uw geestelijk verstaan, biedt Jezus Christus Zich als Onderwijzer aan. Waar Zijn onderwijs doel treft, doortrekt het niet alleen je leven, maar leef je eruit. Wie nog onverstandig en traag van hart is, wordt geroepen zich tot Hem te wenden. Alleen vanuit Christus leert een zondaar de Schrift verstaan.