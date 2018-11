De Morgen: „Misbruik in RK-Kerk België vooral op scholen”

Seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk van België had vooral plaats op scholen. Dat meldde de Belgische krant De Morgen deze week.

De krant baseert zich op een rapport dat de Belgische bisschoppenconferentie liet opstellen door klinisch psycholoog Manu Keirse, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. „Het is een publiek geheim dat veel misbruik door geestelijken zich op school afspeelde”, aldus De Morgen.

Uit het rapport blijkt volgens de krant dat 43 procent van de meldingen die de kerk de afgelopen jaren binnenkreeg ging over misbruik door geestelijken in het onderwijs. De andere slachtoffers gaven aan dat ze door geestelijken werden misbruikt in de parochie (28 procent), als misdienaar (5 procent), in de zorg (5 procent) en in de jeugdbeweging (4 procent). Zo’n 15 procent gaf aan in andere situaties te zijn misbruikt, bijvoorbeeld in familiekring.

Onderzoeker Keirse was als voorzitter van de interdiocesane commissie voor de bescherming van kinderen en jongeren al betrokken bij het dossier. Hij analyseerde in opdracht van de Belgische bisschoppenconferentie alle 426 aangiften over misbruik die sinds 2010 zijn binnengekomen. Het volledige rapport zal in januari worden gepubliceerd.

In 2010 intensiveerde de Belgische Rooms-Katholieke Kerk het onderzoek naar misbruik nadat bekend was geworden dat de emeritus bisschop van Brugge zijn neefje had misbruikt.

Tussen 2012 en 2016 heeft de Belgische kerk 655 slachtoffers schadeloos gesteld, met een totaal van 3,9 miljoen euro.