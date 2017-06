„De meerdere Zerubbabel heeft de berg van Gods toorn tot een vlak veld gemaakt”

Gods werk houdt stand in eeuwigheid. Dat was het thema van de bidstond voor de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland gisteravond. Ds. M. Krijgsman sprak over Zacharia 4 vers 6 en 7 in het kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld.

De predikant uit Arnemuiden beschreef hoe 50.000 Israëlieten mochten terugkeren naar het vaderland en na twee jaar met de tempelbouw begonnen. „Maar waar de Heere Zijn kerk bouwt, richt de satan zijn kapel op. Er kwamen zware beschuldigingen: de Israëlieten zouden opstandig zijn. Koning Arthahsasta liet daarop de tempelbouw stilleggen. Het volk Israël ging nu hun eigen huizen, hun eigen tempels bouwen. Ze gingen op in formalisme en materialisme.

Maar de Heere stuurde profeten: Haggaï en Zacharias. De naam Zacharias betekent: de HEERE gedenkt. God liet hem in één nacht acht visioenen zien. In het vijfde nachtvisioen zag Zacharias iets wonderlijks: een kandelaar met brandende lampen. Het was wonderlijk omdat de kandelaar gedoofd was: het volk was uit Israël weggevoerd. Is het geen wonder als de Heere in het duistere hart van een zondaar Zijn Evangelielicht wil laten schijnen?

De lampen konden branden omdat ze gevoed werden door een oliekruikje. Zacharias zag goudgele druppels vallen uit twee olijftakken in dat kruikje. De profeet verstond het nachtgezicht niet. En dan legt de Heere het uit in de woorden van de tekst: „Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!”

Het was een zeer bemoedigend woord dat Zacharias aan Zerubbabel moest brengen: Zerubbabel, u moet uw hulp niet van mensen verwachten, maar van boven. Net zoals die olie ook van boven kwam. Alleen met Gods hulp zal de tempelbouw weer hervat en ook voltooid worden. Zo is het ook voor ons een zeer bemoedigend woord: God zal doorgaan met Zijn werk en zal dat werk ook voltooien.

Als God een mens gaat bekeren, dan gaat die aan de slag, dan wil hij zich verbeteren. Hij wil die berg van schulden en zonden slechten. Zo klein maken dat hij er over heen kan stappen. Maar al zijn heilige huisjes gaan tegen de vlakte. Die berg van zonden en schulden wordt alleen maar hoger, een mens denkt er onder verpletterd en verbrijzeld te worden. Het wordt steeds onmogelijker om nog tot God bekeerd te worden.

Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. De olie druppelt zonder dat er een mensenhand aan te pas komt. Alles van de mens moet er tussenuit. Alleen dan kan het geloofsoog ontsloten worden voor die Middelaar, die meerdere Zerubbabel. Hij heeft die berg van Gods toorn geslecht en tot een vlak veld gemaakt. Hij heeft zich door die berg laten verbrijzelen in de hof van Getsemané en op Golgotha. Net zolang tot Hij kon zeggen: Het is volbracht.

Wat een aangenaam werk zal het voor Zacharias geweest zijn om Zerubbabel dit aan te zeggen: God zal Zijn werk voortzetten en ook voltooien. Hij zal niet alleen de grondsteen van de tempel neerleggen maar ook de Hoofd- of Hoeksteen. Wie is dat anders dan Jezus Christus, het Begin, de Voortzetting en de Voleinding? Wat is deze Steen een kostelijke Steen. En wat is er aan deze Steen gehouwen en gezaagd.

Het is aan de zijde van de Kerk alleen maar schuld, aan de zijde van de Heere alleen maar genade. Sola Gratia. Vrije genade duldt geen werk van de mens. Bent u daar wel eens blij om geweest? Zalig verlies om alles van de mens te verliezen. Zalige winst als Hij nog in genade naar de mens wil omzien.

Wat een bemoedigend gezicht dat die olie bleef druppelen, de lampen bleven branden. Daarom kunnen er nog mensen bekeerd worden. De preken worden nog gelezen en gehouden. Dat de Heere een ware bidstond in ons hart zou willen geven of Hij die middelen nog wil zegenen.”

Aan het einde van de toepassing sprak ds. Krijgsman de aanwezige jeugd nog toe, onder andere ook over het lied dat begint met “Ik ben een kind van de duivel”. „Zing het niet. Vraag aan de Heere of je een kind van Hem mag worden.”

Ook sprak de predikant alle ouders, ambtsdragers, medepredikanten en student D. E. van der Kieft toe. Hij wenste de voorzitter van de synode, ds. O. M. van der Tang uit Alblasserdam, toe dat de Heere ook deze berg tot een vlak veld wil maken.