De Korte: Hopelijk in mei dagmis

Bisschop dr. G. J. N. De Korte hoopt dat kerken opengaan per 1 juni en dat het in mei al mogelijk is om dagmissen te houden. Dr. R. de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), heeft geen aanwijzingen dat diensten met meer dan dertig aanwezigen snel worden toegestaan.

De bisschop van het rooms-katholieke bisdom ’s-Hertogenbosch deed zijn uitspraken woensdag op persoonlijke titel tijdens een gesprek met dr. De Reuver en Theoloog des Vaderlands dr. S. Lee. Het zou volgens dr. De Korte geen probleem zijn om deze te houden in de Sint-Jan te Den Bosch voor maximaal dertig mensen, met inachtneming van de maatregelen. De bisschop vertelde ook dat hij zondag een franciscaan tot diaken heeft gewijd. Vóór de handoplegging werden de handen gewassen en gedesinfecteerd.

Dr. De Reuver zei dat het moderamen van de PKN zich bezint op de bediening van de doop. Dat sacrament kan volgens hem makkelijker uitgesteld worden dan het avondmaal. Het moderamen vindt dat het avondmaal niet gemist kan worden en heeft tips gegeven hoe dat online gevierd kan worden.

Dr. Lee vreest voor het einde van zijn gemeente als er tot september geen diensten gehouden worden. Het gaat volgens hem niet alleen om een financieel probleem; het is ook moeilijk contacten te onderhouden met de kerkgangers.

Dr. Lee is voorganger van de Jesus Christ Foundation in Amsterdam-Zuidoost.