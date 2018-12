De Hoeksteen Amsterdam wordt monument

Kerkgebouw De Hoeksteen aan de Louis Couperusstraat in Amsterdam wordt een gemeentelijk monument.

Dat meldt de erfgoedvereniging Heemschut, die –samen met het Cuypersgenootschap– bij de gemeente Amsterdam hiertoe een verzoek had ingediend. De gemeente heeft de aanvraag gehonoreerd. De Hoeksteen, sinds 2006 ook wel De Ontmoeting geheten, is een kerkcomplex van de protestantse gemeente in de wijk Slotermeer. De kerk, die ruimte biedt aan 450 kerkgangers, is in 1963 gebouwd naar een ontwerp van architect Piet Zanstra. Het gebouw had een toren, die vanwege de slechte bouwkundige staat in 1980 al moest worden afgebroken.