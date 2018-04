De Graaf: Christen kan veilige plek scheppen voor de naaste

Sinds de zondeval in het paradijs verlangen mensen naar een heimat – een plaats waar geen kwaad meer is. Juist christenen kunnen hun zoekende medeburgers de weg naar zo’n plaats wijzen, aldus prof. dr. Beatrice de Graaf.

De Duitse regering heeft recent een heus ministerie voor Heimat gecreëerd, stelde De Graaf woensdag in haar door het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie georganiseerde Groenlezing. Wat dat departement gaat doen, is nog niet bekend. Toch noemde ze het „een bloedserieuze poging om de Duitse bevolking houvast te bieden in tijden van onzekerheid.”

Mensen, en dat geldt ook voor Nederlanders, willen zich ergens thuis kunnen voelen en zich veilig weten, vervolgde de terrorisme-expert van de Universiteit Utrecht. Natuurlijk, erkende De Graaf, leven we in een gebroken wereld. En voor de wederkomst van Jezus keert het paradijs niet terug. Maar daarom, haalde ze de kerkvader Augustinus aan, hoeven christenen de wereld nog niet op te geven of te mijden.

Juist vanwege hun geloof in God de Vader en in Zijn hemelse koninkrijk kunnen christenen voor medeburgers een plaats creëren waar hun verlangen naar het einde van het kwaad „voorlopig kan worden gestild.” Door hen eerlijk te behandelen, hun recht te doen. Door hun een tehuis te bieden.

De Graaf noemde daarbij als concreet voorbeeld dat een groep christengezinnen zich gezamenlijk ontfermt over een vluchtelingenfamilie en die helpt integreren in hun nieuwe land. Maar evengoed kan dat door Groningers bij te staan wier huizen door aardbevingen zijn beschadigd.

Daarnaast noemde ze investeren in buurthuizen, pleinen en verenigingen „zo gek nog niet.” Ook brak ze een lans voor het onderhouden van parken en plantsoenen in de stad. En voor het blijven herdenken van onze afkomst en geschiedenis, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt op 4 en 5 mei.