De Fontein Apeldoorn start luisterlijn voor wijk Zuidbroek

De Fontein in Apeldoorn, een geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk in Nederland die ’s zondags samenkomt in wijkcentrum Kristal, start samen met andere Apeldoornse kerken een luisterlijn. Deze richt zich op inwoners van de nieuwbouwwijk Zuidbroek, ongeacht achtergrond. Initiatiefnemer is ds. Arjan Plaisier, predikant van De Fontein en voormalig scriba van de Protestantse Kerk.

De luisterlijn is afgestemd met het buurtteam Zuidbroek. Ds. Plaisier: „Wat kan het helpen: gewoon eens van je afpraten. Je hart luchten. Of een goed gesprek hebben. De luisterlijn is vrijblijvend. Je verplicht je tot niets. Je bepaalt zelf wat je wilt zeggen, maar je mag een luisterend oor verwachten. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.”

De lijn wordt bemenst door ds. Plaisier, Wiegert Sikkema (voorganger van de evangelische gemeente Berea Noord), Froukje Karelse (emeritus predikant van de vrije evangelische gemeente) of een andere predikant (binnen de Protestantse Kerk).

De luisterlijn is elke dinsdag en woensdag van 10.00-11.30 uur beschikbaar. Het telefoonnummer is 055-7410007, het e-mailadres luisterlijn@defonteinapeldoorn.nl.

