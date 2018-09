De eerste dag kwam er niet één kind op de Bijbelclub in Alkmaar

Van de ruim 107.000 inwoners die Alkmaar telt, gaat nog maar zo’n 2 procent naar de kerk. In wijk De Hoef wordt vanuit inloopcentrum Bij de Bron geprobeerd mensen te bereiken met het Evangelie. Zaterdag hield de evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten (GG) open dag.

Druk is het nog niet, zo rond half twaalf. Enkele vaste bezoekers hebben hun plek al wel ingenomen. Gaandeweg vult de royale ruimte zich toch redelijk, met onder meer belangstellenden uit de classisgemeente Lisse.

„Vorig jaar liep het storm”, zegt veldwerker Jan Geerts. „Toen hebben we ook echt uitgepakt, met workshops en zo. Dit jaar doen we het wat rustiger aan: we hebben besloten om de twee jaar iets groters te organiseren.”

Bij de Bron is een van de acht evangelisatieposten van de GG die deze dag open huis houden. Twee doen er niet mee: Het Kompas in Den Haag en Bij Simon de Looier in Amsterdam. „In Amsterdam kwam vorig jaar bijna niemand. Dan denk je toch een beetje: Waar doe je het voor.”

Hersencel

Terwijl vrijwilligers de laatste voorbereidingen treffen voor het middageten –groentensoep, een broodje kroket– starten Geerts en medewerkster Ineke van Dalfsen hun presentatie over inloopcentrum Bij de Bron. Kort schetst Geerts eerst de geschiedenis van Alkmaar. Richting een van de vaste bezoekers: „Henk, weet jij iets over Alkmaars ontzet?”

Henk, met een brede grijns: „Nee. Ik heb maar één hersencel.”

Geerts: „Ja, maar dat is wel een hele goeie.”

Van Dalfsen: „Die bewaren we voor de Bijbel, hè, Henk?”

Op het scherm toont Geerts een foto van de Grote Kerk van Alkmaar. „Vijfhonderd jaar geleden werd hier door predikanten uit de Bijbel gepreekt. Nu wordt de kerk gebruikt voor culturele uitingen. Het tekent de nood van Alkmaar.”

Naailes

Inloopcentrum Bij de Bron aan de Willem Buytewechstraat werd in 2013 in gebruik genomen. Het verving het inloopcentrum aan de Stationsweg en het kerkgebouw aan ’t Wuiver in de Alkmaarse wijk Oudorp. Van Dalfsen: „In wijk De Hoef wonen 7000 mensen. We willen er voor hen zijn. En dat horen we ook vaak: „Hier staat de deur altijd open.” Laatst weer iemand: „Als ik thuis wil komen bij mijn ouders, moet ik altijd eerst bellen. Hier kan ik gewoon naar binnen lopen.””

De zondagse samenkomsten worden door gemiddeld 20 à 25 mensen bezocht. Doordeweeks hebben tal van andere activiteiten plaats. Zo is er een oriëntatiecursus, het maaltijdproject, de kinderbijbelclub, zijn er de creaochtenden en taallessen en wordt binnenkort een huiskamerconcert georganiseerd. „Maar er wordt bijvoorbeeld ook naailes gegeven”, zegt Geerts. „Aan moslimvrouwen onder andere. Alleen, we zouden daar nog wel wat vrijwilligers voor kunnen gebruiken: er is nu één vrijwilliger voor vijf mensen. Er staan 18 personen op de wachtlijst.”

Evangelisatiewerk blijft een zoektocht, aldus Van Dalfsen. „Toen ik, tien jaar geleden, met het kinderbijbelclubwerk begon, kwam er de eerste dag niet één kind. Voor mij was dat wel een les. En zo gaat het nog: soms komen er vier kinderen, soms twee, soms acht, soms nul. Maar de Heere geeft telkens weer momenten dat je toch door kunt gaan.”

