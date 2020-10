De daden des Heeren gedenken

In 1919 sloot 90 procent van de leden van de gereformeerde kerk in Oosterland zich aan bij de Gereformeerde Gemeenten. De gereformeerde predikant dr. H. W. van der Vaart Smit keek er niet van op en betreurde de gang van zaken ook niet: „In de piëtistische landstreek dreigde zoo iets al lang. Ze zijn daar eigenlijk van harte oud-Gereformeerd, door en door conservatief, levende bij voorkeur uit de oudste boeken der oudste vaderen. (…) Er zijn plaatsen, waar het althans op zondag nooit zwaar genoeg kan en nooit bekommerd genoeg. Wie zich daarin beter thuis voelt dan in de Geref. Kerken, welnu, die blijve niet, doch ga!” En dan volgen nog wat hatelijke opmerkingen.

Het boek telt bijna 400 bladzijden. Zo’n honderd pagina’s gaan over de periode 1353 tot 1919, vervolgens wordt ook in honderd bladzijden een overzicht gegeven van honderd jaar gereformeerde gemeente Oosterland, dan nemen preken van voorgangers die Oosterland gediend hebben ook honderd pagina’s in beslag, en ten slotte de bijlagen, ook zo’n honderd bladzijden. Bijna 150 foto’s sieren het boek, waarbij de goede kwaliteit opvalt.

De ambachtsheerlijkheid Oosterland begon in 1353, toen hertog Willem van Beieren aan een zestal personen een perceel grond op Duiveland ter bedijking uitgaf. Er ontstond een kleine nederzetting.

In 1836 vond de Afscheiding plaats. Wat Oosterland betreft zijn hieraan de namen van Dirk van Farowé en ds. H. J. Budding verbonden. In de landbouwschuur van Van Farowé in Nieuwerkerk werden godsdienstoefeningen gehouden en ds. Budding institueerde op 12 november 1837 de gemeente. Er was eigenlijk sprake van drie gemeenten: Bruinisse, Nieuwerkerk en Oosterland. Later werden ze zelfstandig.

Na verloop van tijd sloot de gemeente Oosterland zich aan bij de Gereformeerde Kerken onder het kruis. Een viertal kruisdominees heeft in Oosterland gediend. Ds. P. Siemense diende de gemeente bijna veertig jaar.

In 1923 verbond oefenaar M. Remijn zich aan de gemeente. Na zijn overlijden in 1937 volgde een lange vacante periode. In 1972 nam ds. W. Hage een beroep aan. Na drie jaar vertrok hij. Opnieuw was de gemeente daarna jarenlang vacant. Groot was in 2014 de blijdschap toen ds. J. van Belzen het beroep aannam, maar groot waren de verslagenheid en droefheid toen de predikant op 29 augustus 2017 plotseling overleed. Op die avond van die dag hield hij een Bijbellezing en tijdens de dienst werd hij onwel als gevolg van een hartinfarct. Later op de avond is hij in het ziekenhuis overleden.

In een gedenkboek worden veelal allerlei feiten weergegeven, maar in dit boek gaat het ook over het geestelijk leven. Zo worden uit een dagboek dat mevrouw J. W. Houtekamer-Otte bijhield treffende dingen weergegeven. Dat geeft het boek meerwaarde.

De daden des Heeren gedenken. 100 jaar Gereformeerde Gemeente Oosterland 1919-2019 en de voorgeschiedenis van 1836 tot 1919, J. W. Duvekot; uitg. in eigen beheer; meer informatie: gcslingerland@kliksafe.nl