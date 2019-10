De Bruyn: Zimbabwe hongert naar het Evangelie

Wie de 78-jarige Kees de Bruyn uit Heiloo (Noord-Holland) hoort vertellen over het evangelisatiewerk in de binnenlanden van Zimbabwe, raakt onder de indruk van de manier waarop God werkt in de dorpen van het Afrikaanse land. „Er is onder de bevolking een groot verlangen naar het Evangelie.”

De Bruyn, ouderling in een baptistengemeente in Alkmaar, vertelt in zijn huiskamer vol passie over het werk dat zijn hart heeft en hij met zijn stichting Het Lichtbaken ondersteunt. „Ik zou wel uren kunnen praten over alles wat God in Zimbabwe doet.”

De Bruyn –een van de drie RD-abonnees in het dorp Heiloo– raakte op een bijzondere manier betrokken bij het evangelisatiewerk in het dorp Setshanke in Zimbabwe. „In 1985 haalde ik mijn zoon op van een kamp. Daar ontmoette ik een predikant, Ronnie Dlamini, die werkte in Setshanke.”

De Bruyn raakte onder de indruk van de offers die de evangelist bracht om de inlandse bevolking het Evangelie van Christus te verkondigen; Dlamini leefde in de onherbergzame binnenlanden op het bestaansminimum. „Ik gaf hem alles wat ik bij me had: 80 gulden. We wisselden adressen uit en gingen met elkaar schrijven. Ik stuurde hem kleding en geld en bad voor hem; hij hield me op de hoogte van zijn werk.”

Negen jaar later voelde De Bruyn dat hij meer moest gaan doen voor het werk van Dlamini. „Ik was voor Zimbabwe aan het bidden en kreeg een desolate plaats met een afgebrand huis te zien. Ik dacht: misschien is het huis van Ronnie verbrand. Ik schreef hem een brief en kreeg twee weken later antwoord dat dit niet zo was. Een poosje later was ik weer aan het bidden voor Zimbabwe en weer kreeg ik dezelfde plaats te zien. De rommel was nu opgeruimd en er lag een nieuw fundament waarop werd gebouwd. Ik schreef weer naar Ronnie, maar Ronnie wist ook niet wat dit te zeggen had.”

Later wordt de betekenis hiervan voor De Bruyn duidelijk. „Het eerste beeld liet de geestelijke toestand zien van de mensen in Setshanke; dood voor God. Het tweede beeld was mijn opdracht: het fundament van Christus leggen en daarop bouwen.”

De Bruyn richtte daarom in 1994 stichting Het Lichtbaken op. Deze ondersteunt de verspreiding van het Evangelie in de binnenlanden van Zimbabwe. Het Lichtbaken vergoedt bijvoorbeeld fietsen voor evangelisten en een tractor voor het werk op het land.

Kort na de oprichting bracht hij een bezoek aan Zimbabwe. „Ik had wat stoepkrijt meegenomen, maar me niet gerealiseerd dat daar geen stoepen waren. Het was allemaal heel primitief.”

Hij preekte er meerdere malen per dag. „Ik sprak over de hoop in Jezus Christus. De mensen dachten: Dit is iemand die ons komt redden. Maar ik voelde me zo onbekwaam.” Hij vervolgt: „God zei echter tegen mij dat ik maar gewoon moest beginnen.”

Eenmaal weer thuisgekomen begon De Bruyn met het inzamelen van geld voor Het Lichtbaken. Verschillende pogingen mislukten. „Er kwam niets binnen.”

Tijdens de jaarlijkse nationale dag van het gebed ontmoette hij in Amersfoort een voorganger uit Purmerend. „Hij nodigde me uit in zijn gemeente iets te vertellen over het werk in Zimbabwe.”

De toespraak in Purmerend bleef niet zonder resultaat; in vier maanden werd 25.000 gulden opgehaald. „Daarvan hebben we een kerk in Setshanke gebouwd.”

De inlandse bevolking is ontvankelijk voor het Evangelie, merkt De Bruyn. „De mensen zijn bang; de angst voor demonen zit diep. Het Evangelie van Jezus Christus is daarom een bevrijding voor hen.” Tijdens het laatste bezoek dat De Bruyn aan Zimbabwe bracht, doopte hij 78 mensen. „De inlandse bevolking verlangt naar het Evangelie.” In mei 2019 telde de christelijke gemeenschap in Zimbabwe 450 volwassenen en 300 kinderen, verspreid over 8 gemeenten en 4 evangelisatieposten, die gediend worden door een inlands evangelistenteam.

Er is ook tegenstand. „Sommige mensen vallen terug; de macht van de duivel is groot. Maar Jezus overwint de kwade machten.” Inmiddels wordt de gemeente in Setshanke gediend door voorganger Titus Dube. De kerk is aangesloten bij de wereldwijde Assemblies of God.

Overvloedige oogst

De Bruyn wordt echter ouder en ziet betrokkenen bij Het Lichtbaken wegvallen. „De kring van gevers en bidders is klein geworden en van het oprichtingsbestuur ben ik alleen nog over.” Hij zoekt bestuursleden en donateurs die bereid zijn in gebed en gaven mee te werken in deze „overvloedige oogst.” „Het Lichtbaken heeft mensen nodig die de Heere willen dienen en weten dat God hen voor dit werk roept.” Via de website hetlichtbaken.org kunnen mensen contact met De Bruyn opnemen. „De velden zijn wit om te oogsten, maar wie brengt offers om het werk te kunnen laten doorgaan?”